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Schalke kupada penaltılarla güldü! Köln...

Schalke 04, normal süresi 1-1 biten maçta Köln'ü penaltılarda 6-5 mağlup etti ve Almanya Kupası'nda tur atladı.

Kaynak: Sporx.com
Schalke kupada penaltılarla güldü! Köln...
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31 Ekim 2018 23:20
Almanya Kupası 2. tur maçında Köln ile Schalke karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 43. dakikasında Jhon Cordoba ile öne geçen Köln, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Karşılaşmanın 88. dakikasında Schalke, Bentaleb'in penaltıdan attığı golle skora eşitlik getirdi.

Kalan dakikalarda gol olmadı ve normal süre 1-1 sonuçlandı. Uzatma dakikalarında iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma penaltılara kaldı.

Schalke 04, normal süresi 1-1 biten maçta Köln'ü penaltılarda 6-5 mağlup etti ve Almanya Kupası'nda tur atladı.

 

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