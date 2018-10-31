Almanya Kupası 2. tur maçında Köln ile Schalke karşı karşıya geldi.Mücadelenin 43. dakikasında Jhon Cordoba ile öne geçen Köln, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.Karşılaşmanın 88. dakikasında Schalke, Bentaleb'in penaltıdan attığı golle skora eşitlik getirdi.Kalan dakikalarda gol olmadı ve normal süre 1-1 sonuçlandı. Uzatma dakikalarında iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma penaltılara kaldı.Schalke 04, normal süresi 1-1 biten maçta Köln'ü penaltılarda 6-5 mağlup etti ve Almanya Kupası'nda tur atladı.