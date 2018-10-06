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Schalke, kendine gelmeye başladı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Schalke 04, deplasmanda Dusseldorf'u 2-0 yenerek ligdeki üst üste 2. galibiyetini aldı.

Kaynak: Sporx.com
Schalke, kendine gelmeye başladı!
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06 Ekim 2018 18:28
Bundesliga'da Schalke 04, 7. hafta karşılaşmasında deplasmanda Dusseldorf ile karşılaştı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olan Schalke, Dusseldorf'u 2-0 mağlup ederek ligde üst üste 2. kez kazandı.

Ligde ilk 5 hafta tüm maçlarını kaybettikten sonra galibiyet serisi yakalayan Schalke'ye galibiyeti getiren goller, 48. dakikada McKennie ve 53. dakikada Burgstaller kaydetti.

Dusseldorf'un Milli futbolcusu Kaan Ayhan 90 dakika boyunca sahada kaldı. 

Bu galibiyetle küme düşme hattından çıkan Schalke, 6 puan ile 14. sıraya yükseldi. Dusseldorf ise 5 puanla 15. sırada kaldı.

Bundesliga'nın 8. haftasında Schalke, sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Dusseldorf ise Frankfurt deplasmanına gidecek.

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