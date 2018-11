Schalke Galatasaray maçı ÖZET İZLE | Galatasaray (GS) maçı golleri izle

FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

D Grubu 4. hafta maçında, deplasmandaile karşı karşıya geldi. Veltins Arena'da oynanan mücadeleyi Schalke 2-0 kazandı ve gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti.Schalke'ye galibiyeti getiren goller 4. dakikada Burgstaller ile 57. dakikada Uth'dan geldi.Bu sonucun ardından Schalke grupta puanını 8 yaptı ve 10 puanlı Porto'nun ardından 2. sıradaki yerini korudu. Galatasaray ile 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında yer alan Lokomotiv Moskova'nın ise puanı bulunmuyor.Galatasaray, grubun 5. haftasında deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken, Schalke ile Porto ise, Portekiz'de kozlarını paylaşacak.Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin kadrosundan tek değişikle sahaya çıktı.Gelsenkirchen kentindeki AufSchalke Arena'da oynanan maçta Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando Muslera, Mariano Filho, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Sinan Gümüş, Younes Belhanda, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru ilk 11'ini sahaya sürdü.Terim, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Ömer Bayram'ın yerine Mariano'yu görevlendirdi.Emre Akbaba, Yuto Nagatomo, Fernando Reges ve Eren Derdiyon'un sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamadığı Galatasaray'ın yedek kulübesinde İsmail Çipe, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Muğdat Çelik ve Sofiane Feghouli görev bekledi.Karşılaşmaya henüz ısınamamışken, Galatasaray'da bir anlık hata golle sonuçlandı. Mücadelenin 4. dakikasında defansın arkasında atılan topta Muslera'nın hatası, Schalke'nin rahat bir gol atmasına neden oldu.Schalke'de savunma arkasına atılan topta Burgstaller hareketlendi ancak Muslera ceza alanı yan çizgisine kadar gelerek topu kontrol etti. Ancak topu kontrol ettikten sonra daçıda ceza sahası çizgisi üzerine doğru kaydı ve kontrolünü kaybetti. Top Burgstaller'in önünde kaldı ve o da boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.Golün ardından oyunun kontrolünü eline alan ve bol paslar yaptıktan sonra kanatlarda dikine toplarla Schalke savunmasını rahatsız eden Galatasaray, 16. dakikada gole yaklaştı.Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın ara pasında Onyekuru savunma arkasına sarktı ama kalesini zamanında terk eden Nübel, ceza sahası yayı içinde kayarak yaptığı hamleyle tehlikeyi önledi.Garry Rodrigues, karşılaşmanın 28. dakikasında çok net bir pozisyonun içinde yer aldı ancak vuruşu yandan dışarı gitti.Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın pasında savunma arkasına sarkan Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta çerçeveyi bulamadı.1-0 önde olan Schalke, kontrolü Galatasaray'a bırakmasına rağmen kanatlardan son çizgiye indiği pozisyonlarda tehlikeler yarattı. 37. ve 38. dakikalarda ev sahibi ekip 2 net pozisyon yakaladı.Önce 37'de sağ kanattan gelişen Schalke atağında Burgstaller, yerden ceza sahası içindeki Uth'a pasını çevirdi ama onun vuruşunda Muslera köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi.Hemen pozisonun ardından organize gelişen Schalke atağında sağ kanattan Caligiuri'nin dışarı doğru çevirdiği topa Rudy ceza sahası yayının hemen gerisinden bekletmeden vuruşunu yaptı ama top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç başında sol bek pozisyonda değerlendirdiği Martin Linnes'i 45'te kenara aldı.Martin Linnes'in yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu ve sol bekte asıl pozisyonu orası olan bir oyuncu yer almış oldu.Karşılaşmanın 2. yarısının başında etkili olmak adına daha istekli olan Galatasaray, 57. dakikasında kalesinde 2. golü gördü ve moraller bozuldu.Sol kanatta Ömer'in kaybettiği top sonrasında gelişen Schalke atağında Caligiuri, sağdan son çizgiye doğru inen Burgstaller'i gördü. O da yerden ceza sahası içinde uygun durumdaki Uth'a aktardı pasını. Müsait durumda vuruşunu yapan Uth, farkı ikiye çıkardı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kalan dakikalarda oyunda değişikliklerle fark yaratmak istedi ancak sarı-kırmızılılar istediği pozisyonları bulamadı.Önce etkisiz bir maç çıkaran Rodrigues'in yerine Selçuk İnan, ardından da Sinan'ın yerine Muğdat oyuna dahil olan isimler oldu.Schalke 2-0'dan sonra oyunun kontrolünü eline geçirdi ve Galatasaray'a tehlikeli pozisyon vermeyerek, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.4. dakikada ev sahibi ekip, kaleci Muslera'nın hatasından öne geçti. Ceza sahası içi sağ çapraza gelen topa açılan Muslera, Burgstaller'den önce yatarak meşin yuvarlağı tuttu. Kayarak ceza sahası dışına çıkan Uruguaylı kaleci, kart görmemek için topu bıraktı. Araya giren Burgstaller, dar açıdan düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.21. dakikada Embolo'nun sağdan ortasında Serdar Aziz'den seken top altıpas gerisindeki Harit'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.23. dakikada Donk'un pasıyla savunma arkasına koşu yapan Sinan Gümüş, ceza sahasına gidemeden sol çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleci Nübel'de kaldı.27. dakikada Burgstaller'in pasında savunmadaki Mariano, Schöpf'ten önce müdahale etse de topu uzaklaştıramadı. Meşin yuvarlağı altıpas gerisinde alan Schöpf'ün altıpas gerisinde karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu uzaklaştırdı.28. dakikada Belhanda'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Rodrigues ceza sahasına girer girmez şutunu attı ama top yandan auta gitti.38. dakikada Rudy'nin ceza sahası dışından şutunda Ndiaye'ye çarpan top yan direğe vurarak oyun alanına döndü.39. dakikada Rudy'nin sağdan ortasında Burgstaller'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden vuruşunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı son anda engelledi.Nübel, Nastasic, Sane, Burgstaller, Stambouli, Schöpf, Rudy, Caligiuri, Harit, Uth, EmboloMuslera, Linnes, Ozan, Serdar, Mariano, Donk, Ndiaye, Belhanda, Rodrigues, Onyekuru, SinanSchalke 04'ün yanı sıra Rusya'dan Lokomotiv Moskova ve Portekiz'den Porto takımlarının yer aldığı D Grubu'nda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 3. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 1 galibiyet, 2 beraberlikle 5 puan topladı ve grupta 2. sırada yer aldı.İki takım arasında İstanbul'da oynanan maç, 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.Grubun diğer maçında ise aynı saatte lider Porto ile puanı bulunmayan Lokomotiv Moskova, Portekiz'deki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında 6 Kasım Salı gecesi Almanya'nın Schalke 04 ekibiyle deplasmanda karşıylaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 275. karşılaşmasına çıkacak.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 274 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 103 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 405 gole engel olamadı.Sarı-kırmızılı takım, Schalke 04 müsabakasını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.Galatasaray, yarınki müsabakayla Alman ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 30. maçını oynayacak.Federal Almanya ve Doğu Almanya ekipleri dahil Alman kulüpleriyle daha önce UEFA organizasyonlarında 15 kez eşleşen sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 29 maçta 7 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Galatasaray, bu maçlarda rakip ağlara gönderdiği 31 gole karşılık, kalesinde 44 golü engelleyemedi.Sarı-kırmızılıların Alman ekipleriyle geride kalan 15 eşleşmesinin 10'u elemeli turlarda gerçekleşti. Bu turlarda Alman takımlarına karşı 10 eşleşmesinin 5'inde bir üst tura yükselen taraf olan Galatasaray, 5'inde ise elenmekten kurtulamadı.Tarihinde bir Alman takımıyla ilk kez 1964-65 sezonu Kupa Galipleri Kupası 1. turunda karşılaşan Galatasaray, Aufbau Magdeburg karşısında deplasmanda, evinde ve tarafsız sahada yaptığı 3 maçı da 1-1'lik sonuçlarla tamamlayıp, kura çekimi sonrası bir üst tura yükselen taraf oldu.Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.3. Lig ekibi Lotte ile Almanya Kupası'nda çeyrek finale kadar çıkan, Bundesliga 2'de Bochum'u çalıştıran Türk asıllı Alman hoca İsmail Atalan, Schalke 04'le ilgili şu tespitlerde bulundu: "Schalke için de zor bir maç olacak. Takımın oyun tarzı çok eleştiriliyor. Savunmada eksikleri var. Kulüp çok büyük ancak ona yakışır bir oyun yok. Hocaları Tedesco da eleştiriliyor. Kötü sonuçlar almaları, iç saha maçlarında taraftar baskısını artırıyor.""Son maçta Hannover'i 3-1 yenmeleri ölçü değil. Toplu oyunu hala beceremiyorlar. Ancak top rakipteyken baskıyla kaptıkları toplarda çok etkili oluyorlar. Konoplyanka, Burgstaller ve Embolo'ya dikkat edilmeli. Savunmayı birebirde yakalamaya çalışıyor ve hızlı bir şekilde gol bulmayı hedefliyorlar. Schalke, Sarı-Kırmızılılar'ın topla oynamayı sevdiğinin farkında. Zaten İstanbul'daki ilk maç ve Bundesliga'da Bayern Münih ya da Borussia Dortmund'a karşı bu yüzden hep iyi oynamayı başardılar.""Takım halinde topun arkasına geçiyor ve rakibin topla oynamasına izin veriyorlar. İstanbul'da Galatasaray'ın 420, Schalke'nin 266 başarılı pası, bu söylediklerimin özeti! Galatasaray'ın az top kaybı yapması, topu kaptırdıktan sonra defansta çabucak organize olması şart. Savunmada Nastasic ve Naldo ağır, üstlerine gidilmeli. Korner ve duran toplar, golün başka bir yolu. Sonuçta Terim'in takımı 90 dakika boyunca konsantrasyon, taktik disiplin asla elden bırakmamalı."Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliğinin, başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, antrenör Hasan Şaş, futbolcular Badou Ndiaye, Ryan Donk, Garry Rodrigues ve Mariano Filho ile bazı kulüp personelini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etmesine tepki gösterdi.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Türk futbolunu yöneten makam, Türkiye Futbol Federasyonu, ülke dinamikleri ve menfaatlerini gözetemediğini, son derbi maçı sonrası açıkladığı sevk kararlarıyla bir kez daha gözler önüne sermiştir." denildi.Açıklamada, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Almanya'nın Schalke 04 takımıyla karşılaşacağı hatırlatılarak, "PFDK'ye sevk edilen isimler ve sevkin zamanlaması, hiçbir iyi niyet yaklaşımı ile bağdaştırılamaz. Şampiyonlar Ligi'nde, Türk bayrağını temsil eden Galatasaray, hayati bir maça çıkmadan 5 saat önce, maksadı anlaşılamayan bu açıklama ile karşı karşıya kalmıştır. TFF'nin sevk kararı, sonucu düşünülmeden atılmış, hesapsız bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.Derbide olayları başlatanla yatıştırmaya çalışanların bir tutulduğunun savunulduğu açıklama, şöyle devam etti:"Bu sevkler ile Şampiyonlar Ligi maçına saatler kala, ülke menfaatleri hiçe sayılmıştır! Ateşi yakıp içine dinamit atan ile söndürmeye çalışan farkı gözetilmemiştir. TFF ve kurullarına ait güven sorgulaması, onarılamaz bir yara daha almıştır. Teknik direktörümüz Fatih Terim ve futbolcuların maruz kaldıkları tahrik ve taciz hiçe sayılmıştır. Rakibin de türlü hatalarını örneklediği, kamuoyunun 'maçı katletti' derecesinde tepki verdiği hakem Fırat Aydınus ve Video Yardımcı Hakemler, TFF tarafından aklanmaya çalışılmıştır."Derbinin hakemi Fırat Aydınus'un, yaşananların baş sorumlusu olduğu ileri sürülen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Sorunsuz maçta sahayı yönetemeyen, hatalarıyla herkesi çileden çıkaran, niyeti ve maksadı 'gizli hedefi var mı' diye sorduran hakem, baş sorumlusu olduğu olaylardan uzak tutulmuştur. Büyük Galatasaray camiasına karşı tek bir hakem ile tetikçilik yapılmadığının farkındayız. Galatasaray'ın yapıcı ve samimi tavrını sahada görmezden gelenler, aynı hatayı, sevk kararlarında da tekrarlamıştır. TFF ve kurulları hangi hesabın peşinde olduklarını açıklamalıdırlar. Galatasaray camiası, niyet okuyarak tepki oluşturmaz. Ancak, Galatasaray'ın sabrını test etmek de kimsenin haddine değildir."Sevk kararlarıyla Galatasaray camiasının kenetlendiği vurgulanan açıklamada, "Teknik direktörümüz Fatih Terim ile Galatasaray arması bir araya geldiğinde, dünya futbolunun saygısı, sadece renklerimize değil, aynı zamanda Türk futboluna, Türkiye'yedir. Eli kalbinde yaşayan camiamız, kendi büyüklüğü içinde her sorunu aşar. Elini vicdanıyla buluşturamayanlar ise tarih sayfalarında yok olmaya mahkumdur! TFF'nin hem yönetimi hem de bütün kurullarıyla, bir an önce adalet ceketini giymesini bekliyoruz. Bu sevk kararları, büyük Galatasaray camiasına zarar vermek yerine, tüm unsurlarıyla kenetlenmesini sağlamıştır. Yüreği, duası, emeği, alın teri ile kenetlenmiş milyonlarca Galatasaraylı, ne zaman kükreyeceğini bilen birer aslandır!" değerlendirmesinde bulunuldu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, TFF Hukuk Müşavirliği'nin PFDK'ya sevkleri sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.İşte Fatih Terim tarafından yapılan paylaşım: "Her kim ki yaşananlardan fayda sağlıyor ve içinde bulunduğu durumdan çıkmak için hedef şaşırtarak gündem yönetmeye çalışıyorsa, her kim ki Galatasaray ile Fatih Terim adı yan yana gelince rahatsız oluyorsa, her kim ki kalemiyle sarı kırmızı renklere adanmış hayatları yok sayıyorsa, karşısında yüreği, duası, emeği, sözü, altın teri ile kenetlenince müzesi dolan 30 milyon Galatasaraylı olduğunu unutmamalı."Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Paris Saint-Germain'in, UEFA'nın yeniden inceleme kararıyla ilgili itiraz başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı.CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların talebi üzerine, son karar verilene ve yayınlanana dek dava gizli tutulacak ve medyaya herhangi bir paylaşım yapılmayacak. Konu ile ilgili bu son bilgilendirmedir." denildi.Galatasaray, PSG'den daha önce CAS'a başvuru yapmış olsa da CAS cephesinden Galatasaray ile ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.UEFA'nın Finansal Fair Play incelemesinden geçen, ancak şikayetler nedeniyle yeniden soruşturma geçiren Paris Saint Germain de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gitme kararı aldı.Fransız kulübünün genel sekreteri Victoriano Melero, Galatasaray gibi CAS'a başvurduklarını ifade ederek, "Bu her zaman tercih ettiğimiz bir yöntem değil ancak UEFA bize başka bir alternatif bırakmadı. Burada kilit nokta, kulübümüz ne Fransız yasalarını ne de UEFA'nın kararlarını ihlal etmiştir. Biz her zaman şeffaf bir kulüp olduk. Tüm anlaşmalarımız, yazılı ve nettir. Finansal Kontrol Araştırma Birimi, temeli olmayan gerekçelerle anlaşmayı sekteye uğratmıştır" diye konuştu.Victoriano Melero, CAS'tan bir karar çıkmasının 2-3 ay sürebileceğini belirtti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İstanbul'daki ilk maçta yapılan hatalardan ders çıkaran tecrübeli hoca, Alman ekibi Schalke'nin tüm zayıf noktalarını belirledi.Yeni kurgu, Schalke'nin ağır savunması üzerine yapıldı. Terim, kanatlarda Onyekuru ve Rodrigues, ileri uçta da Sinan Gümüş'ün hız ve tekniğinden faydalanmak isteyen tecrübeli hoca, Belhanda'nın savunma arkasına göndereceği pasların önemine dikkat çekti.Ndiaye ve Donk'la orta sahayı tutmak isteyen Terim, savunma beklerinden de hiç korkmadan hücuma destek vermelerini bekliyor.Savunma hattına da Schalke'nin hızlı hücumcularına karşı dikkatli olmaları gerektiğini anlatan Terim'in üzerinde durduğu bir başka konu da duran toplar. Galatasaray'ın son taktik provasında bu yönde çalışmalar yaptığı gelen haberler arasında.Beraberlik bile istemiyor | Terim, Schalke karşısında alınacak 1 puanın, gruptaki iddiayı sürdürmesine karşın, bu maçta ne pahasına olursa olsun 3 puan için mücadele edeceklerini takımına aktardı.İstanbul'daki maçta kaybedilen 2 puanın, zirve yarışında kendilerine sıkıntı yarattığını kaydeden Terim, Almanya'da bu kaybın telafi edilmesini bekliyor.Süper Lig maçları internet üzerinden nasıl izlenir? Türkiye'de futbolseverler her hafta birçok karşılaşmanın oynandığı sırada internet üzerinden maç izlemek için aramalar yapıyor. Yayıncı kuruluş beİN Sports'tan yayınlanan karşılaşmalar sadece Digitürk üzerinden abone olarak izlenilebilmektedir. İnternet üzerinden herhangi illegal bir yayın suç olarak değerlendirilir ve bu şekilde yayın izleyen kişiler de cezalandırılır. Süper Lig maçlarını üyelik alarak Digitürk Play üzerinden izleyebilirsiniz. Fiyat tarifesine de aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.beIN Sports Türkiye, 2000 yılında IŞIK TV adıyla Mehmet Emin Karamehmet tarafından Digiturk platformu için satın alınan, 2001 yılında yine Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından adı LİG TV yapılan ve 2017 yılında beIN Media Group tarafından adı beIN SPORTS olarak değiştirilen, 2001 yılı başından beri Süper Lig maçlarının naklen yayın haklarını elinde bulunduran ve Digiturk dijital platformundan yayın yapan Türk şifreli futbol kanalıdır. Kanalın sahibi Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.'dir.Süper Lig, 1. Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Ligi, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Brezilya Serie A, São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası, EuroLeague, EuroCup, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Basketbol Süper Ligi'nin müsabakalarını yayınlayan 7 beIN SPORTS Türkiye kanalından canlı yayınlamaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 Futbol Sezonları TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri için Düzenlenen Medya Hakları İhalesi"nde Süper Lig'in canlı yayın haklarını içeren A paketini, 321 milyon dolarlık teklifiyle Digiturk'ün kazanmasıyla birlikte Lig TV ve yüksek çözünürlükle yayın yapan kardeş kanalı Lig TV HD, 2013-2014 sezonuna kadar Süper Lig yayın haklarını elinde tutmaya hak kazanmıştır. 2012-13 sezonundan itibaren TFF ile yapılan anlaşma ile TFF 2. ve 3. Lig'e Digiturk 2 yıl geçerli olmak üzere sponsor olmuştur. Lig TV de bu anlaşma gereği bu liglerdeki önemli maçları yayınlamaya hak kazanmıştır.13.01.2017 Cuma gününden itibaren kanalların ismi beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2, beIN SPORTS 3, beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Daha sonra sırasıyla beIN SPORTS 4K, 91.KANAL, 92.KANAL ve 93.KANAL kanalları açılmıştır. Bu en son açılan kanallarda müsabakalar dışında herhangi bir yayın bulunmamaktadır. Kısa bir süre sonra 93.KANAL çakışan müsabaka olmadığından geçici olarak kapatılmıştır. 91.KANAL ve 92.KANAL kanallarının isimleri beIN SPORTS Max 1 ve beIN SPORTS Max 2 olarak değiştirilerek devamlılık sağlanmıştır. Pek yakında 93.KANAL, beIN SPORTS Max 3 adıyla yeniden açılacaktır. beIN SPORTS Haber kanalı test yayınlarına başlamıştır. Çok yakında Normal yayınlarına başlayacak ve platformun Türksat'taki ilk şifresiz kanalı olacaktır. beIN CONNECT ile bu müsabakaların önemli anları ve özetleri internet aracılığı ile interaktif bir şekilde de yayın yapılmaktadır. S Sport kanalı ile yapılan anlaşma neticesinde İngiltere Premier Ligi'nde çakışan müsabakalar beIN SPORTS kanallarında yayınlanmaktadır. Müsabakalar genelde kanal sayısı yetmediği için beIN CONNECT üzerinden yapılmaktadır.2000 yılı sonlarında Süper Lig yayın halklarını elinde bulunduran IŞIK TV'yi satın alarak spor kanalının temellerini atmıştır.2001 yılında Digiturk bünyesinde ki ilk yayınlanan müsabaka Erzurumspor - Galatasaray futbol karşılaşmasıdır.2003 yılında Mehmet Emin Karamehmet ve Şansal Büyüka tarafından isimi değiştirilerek LİG TV resmen kurulmuş oldu.2008 yılında LİG TV'ye bağlı SPORMAX kanalı kurulmuştur ve LİG TV logosu değiştirilmiştir.2009 yılında LİG TV HD ve SPORMAX HD kanalları yayına başlamıştır.2010 yılında LİG TV 3D kanalı yayına başlamış ve ilk yayını Fenerbahçe - Galatasaray derbisi olmuştur. Ayrıca bu karşılaşma da ilk kez Spidercam teknolojisi kullanılmıştır. Ayrıca Show TV'de yayınlanan Spor Sayfası haber programı bir süre her akşam LİG TV merkez stüdyolarından yayınlanmıştır.2011 yılında LİG TV 2 kanalı açılmış ve bütünlüğü sağlamak amacıyla SPORMAX kanalının adını değiştirerek LİG TV 3 yapılmıştır.2014 yılında LİG TV 4 kanalı yayına başlamıştır. Ayrıca Digiturk'de ilk kez 4K canlı yayın yapılmıştır. Bu yayın Galatasaray - Beşiktaş derbisi olmuştur.2015 yılında beIN Media Group Digiturk platformunu satın alarak spor konusunda daha fazla yayın yapılmış böylelikle kanal sayısı müsabaka fazlalığından yetmemeye başlamıştır ve bu nedenle 2 geçici kanal açılmıştır.2016 yılında LİG TV 4K kanalı dönüşümlü yayına başlayarak tam anlamıyla 4K yayını başlamıştır.2017 yılında LİG TV kanalları isim değiştirerek beIN SPORTS olmuştur ve bu sezonda 4 kanal yetmemiş geçici 3 kanal daha açılmıştır. Ayrıca beIN SPORTS 3D kanalı kapatılmıştır.2017 yılı yazında sürekli geçici kanal yerine 2 spor müsabakası yayınlayan Max 1, Max 2 kanalları ve 1 spor haberi yayını yapan Haber kanalı yayına başlamıştır.Şu an 7-SD, 7-HD ve 1-UHD kanalları ile toplam 15 kanalla yayınlarını gerçekleştirmektedir.beIN SPORTS 1'de Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2'de Süper Lig, Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3'te Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 4'te São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 1 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 2 Max'de 1. Lig ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.beIN SPORTS 3 Max'de yayınlanacak müsabakalar belli değildir.beIN SPORTS Haber'de Spor müsabakalarıyla ilgili haberleri ve çeşitli programlar yayınlanacaktır.beIN SPORTS 4K'da Süper Lig'den seçilen müsabakalar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 77 numaralı kanaldır. 4 Ocak 2000'de IŞIK TV adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV ve beIN SPORTS 1 olarak değiştirilmiştir. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 377 numaralı kanaldır. 13 Nisan 2008'de LİG TV HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 1 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 1 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Bu kanaldan Süper Lig, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ve çeşitli programlar yayınlanmaktadır.Ayrıca 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarını HD kalitesi ile yayınlamıştır. Süper Lig'in 2010-11 sezonunda birçok yeniliğe gitmişlerdir. Maç yayınlarında saniyede 1000 kare çekebilen Phantom HD kamerayı bazı karşılaşmalarda kullanmaya başlamışlardır. Ayrıca ilk defa bu sezondan itibaren Süper Lig'de oynanan 9 maçın hepsini canlı yayınlamaya başlamıştır. Maç yayınlarının çekimlerini 2008-09, 2009-10 sezonlarında HD Protek firması yapmıştır. 2010-11 sezonunda da HD Protek çekimlere devam etmektedir.Digiturk platformunda 78 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 2 olarak değiştirilmiştir. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 378 numaralı kanaldır. 10 Eylül 2011'de LİG TV 2 HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS HD 2 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 2 kanalı ile eş zamanlı HD kalitede yayın yapmaktadır. Kanalın kuruluş amacı Digiturk platformunun yeni yayın ihalelerini kazanmasıyla kanal sayısının yetmemesidir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Süper Lig, İspanya La Liga, İspanya Kral Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 79 numaralı kanaldır. 23 Ağustos 2008'de SPORMAX adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 ve beIN SPORTS 3 olarak değiştirilmiştir. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır. Wimbledon Tenis Turnuvası, ATP World Tour Masters 1000 karşılaşmaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 379 numaralı kanaldır. 27 Eylül 2008'de SPORMAX HD adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı LİG TV 3 HD ve beIN SPORTS HD 3 olarak değiştirilmiştir. beIN SPORTS 3 kanalı ile eş zamanlı HD kalitesinde yayın yapmaktadır. İngiltere Premier Ligi müsabakaları bu kanaldan yayınlanmaktaydı. 2017 yılında yapılan anlaşmayla yayın haklarını Saran Holding kuruluşu olan ve Digiturk platfomunda 85.kanalda yayın yapan S Sport kanalına geri devredildi. Bu kanaldan Fransa Ligue 1, Fransa Lig Kupası, Basketbol Süper Ligi, EuroLeague, EuroCup müsabakaları yayınlanmaktadır.Digiturk platformunda 80 numaralı kanaldır. 20 Ekim 2015'te Lig TV 4 adıyla yayına başlamıştır. Daha sonra adı beIN SPORTS 4 olarak değiştirilmiştir. Müsabaka olduğu zaman sadece canlı yayın yapılmaktadır. Onun dışında sadece haftalık ya da günlük müsabaka programını gösterir. Bu kanaldan São Paulo Paulista Ligi, ATP World Tour Masters 1000, Wimbledon Tenis Turnuvası, Diamond Ligi, WTA Şampiyonası ve çakışan müsabakalar yayınlanmaktadır.