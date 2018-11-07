Schalke Galatasaray maçı özet görüntüleri ve tüm golleri İZLE

Bu sonucun ardından Schalke grupta puanını 8 yaptı ve 10 puanlı Porto'nun ardından 2. sıradaki yerini korudu. Galatasaray ile 4 puanla 3. sırada yer aldı. Grubun son sırasında yer alan Lokomotiv Moskova'nın ise puanı bulunmuyor.

FATİH TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

BÜYÜK HATA VE ERKEN GOL

ONYEKURU HAREKETLENDİ, KALECİ SEZDİ

RODRIGUES'TEN KÖTÜ BİR VURUŞ

SCHALKE ÇOK TEHLİKELİ GELDİ

TERİM'DEN DEVRE ARASINDA HAMLE

G.SARAY 2. GOLÜ ARARKEN...

TERİM'İN HAMLELERİ SONUÇ VERMEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

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