ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI

6 Kasım Salı:

Schalke - Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçının hangi kanalda yayınlanacağı merakla bekleniyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 haftada olduğu gibi 4. haftada da yayıncı kanal son gün olmasına rağmen henüz belli olmadı. İlk 3 haftada maçları yayınlayan beIN Sports'un bu hafta damaçları alması bekleniyor ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.beIN Sports, daha önce Galatasaray maçlarını yayınlarken, "Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek" ifadelerini kullanmıştı. Bir kez da Digitürk'te Sporun Yıldızı paketi bulunan abonelerin ücret ödemeden izleyebileceği düşünülüyor. Alternatif olarak tek maç satın alma seçeneği de bulunuyor.20.55 Monaco (Fransa) - Club Brugge (Belçika)20.55 Kızılyıldız (Sırbistan) - Liverpool (İngiltere)23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)23.00 Inter (İtalya) - Barcelona (İspanya)23.00 Tottenham (İngiltere) - PSV (Hollanda)23.00 Napoli (İtalya) - Paris Saint-Germain (Fransa)23.00 Porto (Portekiz) - Lokomotiv Moskova (Rusya)20.55 CSKA Moskova (Rusya) - Roma (İtalya)20.55 Valencia (İspanya) - Young Boys (İsviçre)23.00 Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)23.00 Bayern Münih (Almanya) - AEK (Yunanistan)23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)23.00 Olympique Lyon (Fransa) - Hoffenheim (Almanya)23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Real Madrid (İspanya)23.00 Juventus (İtalya) - Manchester United (İngiltere)Tivibu'nun UEFA ile yaptığı anlaşma 2017-18 sezonu sonu itibarıyla sona erdi. Kurum, 2018-19 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yayın dönemi ihalesini açmıştı. Tivibu'nun UEFA ile yaptığı anlaşma 2017-18 sezonu sonu itibarıyla sona erdi. Kurum, 2018-19 sezonundan itibaren üç sezonluk yeni yayın dönemi ihalesini açmıştı.Odatv'de yer alan habere göre; Gerçekleştirilen ihale sonucunda, Şampiyonlar Ligi yayın hakları ihalesini kazanan taraf, Digiturk'ün sahibi beIN Media Group oldu. Avrupa Ligi yayın hakları ihalesini ise Saran Group kazandı. Anlaşma üç sezon boyunca geçerli olacak. 2021-22 sezonu için yeni bir ihale daha açılacak. Tarafların resmi açıklamayı henüz yapmamış olmalarının altında, ödeme planı konusunda henüz nihai anlaşmanın sağlanamaması olduğu düşünülüyor.UEFA, yayın haklarını her ülkeye farklı dönemlerde gerçekleştirdiği ihaleler ile veriyor. Örneğin, Birleşik Krallık'ta bu ihale Ocak ayında açıldı ve kazanan Mart ayında belli oldu. Türkiye'deki medya kuruluşları, ihale için başvurularını 16 Ekim 2017'ye kadar UEFA'ya ulaştırdılar. İhalenin sonucunu birkaç ay önce belli oldu ama resmi açıklama hala yapılmış değil.UEFA yayın haklarını tek bir paket olarak verdi. İhaleyi kazanan platform, sadece canlı TV yayınlarını değil, özetleri, turnuvaya özel video görüntüleri ve internet haklarını da satın almış oluyor.