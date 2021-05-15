Schalke, Dortmund için kazandı!

Bundesliga'nın 33. haftasında küme düşmüş Schalke, evinde Şampiyonlar Ligi bileti için hata yapmaması gereken Frankfurt'u 4-3 mağlup etti ve ezeli rakibi Dortmund'un ekmeğine yağ sürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Schalke, Dortmund için kazandı!
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15 Mayıs 2021 18:24
Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Eintracht Frankfurt, deplasmanda ligden düşmesi kesinleşmiş Schalke ile karşılaştı. Veltins Arena'da oynanan mücadelede büyük bir sürpriz yaşandı ve Schalke karşılaşmayı 4-3 kazanırken, ezeli rakibi Dortmund'un Şampiyonlar Ligi yolunu da açtı.

Schalke'ye galibiyeti getiren goller, 14. dakikada Huntelaar, 53. dakikada Idrizi, 60. dakikada Flick ve 64. dakikada Hoppe'den geldi. Frankfurt'un sayılarını ise 29. ve 72. dakikalarda Andre Silva ile 51. dakikada N'Dicka kaydetti.

Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan ve sezonun 3. galibiyetini alan Schalke, 16 puanla ligin sonunda yer aldı. Son 5 maçta 3 yenilgi alan Frankfurt ise 57 puanla, 1 maçı eksik olan Dortmund'un 1 puan gerisinde 5. sırada kaldı.

Bundesliga'nın son haftasında Frankfurt evinde Freiburg ile karşılaşacakken, Schalke ise Köln deplasmanına gidecek.

Şampiyonlar Ligi yarışı

3- (60) Wolfsburg (1 maçı eksik)
4- (58) Dortmund (1 maçı eksik)
5- (57) Frankfurt

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