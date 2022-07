Beşiktaş, Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Can Bozdoğan'ı kiralık olarak transfer etmiş ve futbolcu ile yola devam etmemişti. Schalke'nin Can Bozdoğan ile ilgili planı belli oldu.



SCHALKE, CAN İLE DEVAM ETMEYECEK



Can Bozdoğan geçen sezon Beşiktaş'ta 27 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Beşiktaş ile kontratı biten futbolcu Schalke'ye döndü. Ancak; Maviler, Can Bozdoğan ile yola devam etmeyi düşünmüyor.



ANTRENMANA KATILACAK AMA...



Schalke'nin sportif direktörü Rouven Schröder, kadroda düşünmedikleri oyuncularla ilgili görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Can Bozdoğan, Schalke'nin 4 Temmuz'da başlayacak antrenmanına katılacak.



CAN BOZDOĞAN'IN DEĞERİ VE SÖZLEŞME DURUMU



21 yaşındaki Can Bozdoğan'ın kulübü Schalke ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Futbolcunun güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro olarak gösteriliyor. Can Bozdoğan, yeniden Bundesliga'ya dönen Schalke'de oynamak istiyor. Schalke ise Can için gelecek teklifleri değerlendirecek. Almanya'dan bazı kulüplerin Can için nabız yokladığı iddia ediliyor.





