Schalke 4. haftada puanla tanıştı

Bundesliga'nın 4 haftasında Schalke 04 ile Union Berlin karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Schalke 4. haftada puanla tanıştı
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18 Ekim 2020 21:12
Bundesliga'da 4 hafta mücadelesinde Schalke 04 ile Union Berlin, Veltins Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Karşılaşmada Union Berlin'in golü 55. dakikada Friedrich'den geldi. Schalke'nin golü ise 69. dakikada Paciencia'dan geldi.

Schalke'de milli oyuncumuz Ozan Kabak, cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Union Berlin'de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Karius yedekte bekledi.

Bu sonuçla birlikte Schalke 04 sezonun ilk puanını aldı. Union Berlin ise 5 puana yükseldi.

Schalke 04, Bundesliga'nın 5. haftasında Ruhr derbisinde Borussia Dortmund'a konuk olacak. Union Berlin ise aynı haftada, sahasında Freiburg ile karşılaşacak.



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