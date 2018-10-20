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Schalke 04'te büyük şok: Fahrmann sakatlandı!

Schalke 04'ün yıldız kalecisi Ralf Fahrmann, Werder Bremen ile oynanan maçın öncesinde ısınma hareketleri yaparken sakatlandı ve maç kadrosundan çıkarıldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Schalke 04'te büyük şok: Fahrmann sakatlandı!
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20 Ekim 2018 20:03
Schalke 04'te Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı.

Schalke'nin deneyimli kalecisi Ralf Fahrmann, Werder Bremen ile oynanan maçın öncesinde sakatlandı. Maça yarım saat kala ısınma hareketleri esnasında sakatlanan Fahrmann, maçın kadrosundan çıkarıldı.

Takım doktorlarının kontrolü sonrasında Ralf Fahrmann'ın durumunun ciddi olduğu ve bu nedenle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

Fahrmann'ın Galatasaray maçında oynayıp oynayamayacağının daha detaylı yapılacak kontrollerden sonra kesinleşeceği kaydedildi.

FAHRMANN'IN YERİNE ALEXANDER NÜBEL

2015'ten beri Schalke'de olan ve bu süre içerisinde hiç ilk 11'de şans bulamayan 22 yaşındaki Nübel, kariyerinde ilk kez 11 şansı buldu. Daha önce 2 kez Schalke kalesine geçen Nübel, 2016 yılında Hoffenheim ve bu yıl Eintracht Frankfurt ile oynanan maçlarda sonradan oyuna girerek eldivenleri giymişti.

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