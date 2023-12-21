Schalke 04'te Kenan Karaman Rüzgarı

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Kenan Karaman, gösterdiği performansla takımının önemli isimlerinin başında geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Schalke 04'te Kenan Karaman Rüzgarı
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21 Aralık 2023 10:57
Son güncelleme 21 Aralık 2023 11:00
Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Schalke 04'e transfer olan Kenan Karaman, Alman ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.

Kenan Karaman, bu sezon 12 maçta Schalke 04 forması terletirken, attığı 6 golle takımın en golcü ismi oldu.

Bunun yanında 4 de asist yapan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol katkısıyla takımının gole en çok katkı yapan ismi oldu.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ 

Beşiktaş'ta 35 karşılaşmaya çıkan Kenan Karaman, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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