Schalke 04'te Kenan Karaman Rüzgarı

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan Schalke 04'e transfer olan Kenan Karaman, Alman ekibinde gösterdiği performansla adından söz ettiriyor.
Kenan Karaman, bu sezon 12 maçta Schalke 04 forması terletirken, attığı 6 golle takımın en golcü ismi oldu.
Bunun yanında 4 de asist yapan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol katkısıyla takımının gole en çok katkı yapan ismi oldu.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş'ta 35 karşılaşmaya çıkan Kenan Karaman, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
Kenan Karaman, bu sezon 12 maçta Schalke 04 forması terletirken, attığı 6 golle takımın en golcü ismi oldu.
Bunun yanında 4 de asist yapan 29 yaşındaki forvet oyuncusu, 10 gol katkısıyla takımının gole en çok katkı yapan ismi oldu.
BEŞİKTAŞ KARİYERİ
Beşiktaş'ta 35 karşılaşmaya çıkan Kenan Karaman, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
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