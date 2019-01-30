  •  
    Anlaşma sağlanamadı ve transfer İPTAL oldu
  •  
    Beşiktaş'tan N'JIE transferi için açıklama
  •  
    Güneş'in Diagne sözleri Galatasaray'ı ÇILDIRTTI
  •  
    "Galatasaray 4,5 yıllık anlaşmayı sağladı ve..."
  •  
    Fenerbahçe'de Slimani şoku; Ayrılmayacağım

Schalke 04, Matondo'yu transfer etti

Almanya Birinci Futbol Ligi takımlarından Schalke 04, kanat oyuncusu Rabbi Matondo'yu kadrosuna kattı.

Kaynak: AA
Schalke 04, Matondo'yu transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ocak 2019 21:54
Alman ekibinden yapılan açıklamada, Manchester Cityli 18 yaşındaki futbolcuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan Matondo için Schalke 04'ün 11 milyon avro bonservis ödediği basına yansıdı.

Matondo, Manchester City'nin 23 yaş altı takımında bu sezon çıktığı 11 maçta 6 gol attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için