Schalke 04, Can Bozdoğan'ın sözleşmesini uzattı

Schalke 04'te U19 takımından A takım kadrosuna alınan genç oyuncu, Can Bozdoğan'ın sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı.



Alman U20 Milli Takımı'nda da forma giyen forvet arkası oyuncusu, daha önce Köln'ün altyapısında forma giymişti.



"EN BÜYÜK YETENEKLERDEN BİRİSİ"



Schalke 04 Spor ve İletişim Direktörü Jochen Schneider açıklamasında; "Can Bozdoğan, Bundesliga'nın en büyük orta saha yeteneklerinden biri. Sözleşmesini bizimle uzatmaya karar vermiş olması, şüphesiz bizim için ve kulüp için harika bir imza oldu. O şimdiden kadromuzun önemli bir parçası." dedi.



Can Bozdoğan, geçtiğimiz sezon Schalke 04'te 3 Bundesliga maçına çıktı.