Scariolo: "Kawhi, süperstar olmak için tuhaf biri olmasının gerekmediğinin kanıtıydı"

Toronto Raptors yardımcı antrenörü Sergio Scariolo, LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard'ın Raptors ile geçirdiği süre boyunca, kendisine koçluk yapma fırsatından bahsetti.



İtalyan koç, şimdiye kadar çalıştırdığı "muhtemelen en iyi oyuncu" olan Leonard'a koçluk yapmanın "harika bir deneyim" olduğunu söyledi.



Scariolo, Fran Fraschilla'ya World of Basketball podcast'ine şu açıklamaları yaptı:



"Harika bir deneyimdi. Bir adamın süperstar olmak için tuhaf biri olmasının gerekmediğinin kanıtıydı. Muhtemelen koçluk yaptığım en iyi oyuncuydu. Profesyoneldi, sessiz bir adamdı, ama konuşurdu, sizi dinlerdi ve hem saha içindeki, hem de saha dışındaki şeyler hakkında size fikirlerini anlatırdı. Enerjisini boşa harcayıp, hücumda biraz daha yorgun olması gerekse bile, rakip takımın en iyi oyuncusunu savunmayı umursamazdı. O kazanan biriydi ve istatistiklerini önemsemekten çok, takımının kazanmasına yardımcı olmaya kararlıydı."



Leonard, Toronto'nun 2019'da ilk NBA şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmuştu.



