Toronto Raptors'ın yardımcı koçu Sergio Scariolo, hem Pau hem de Marc Gasol'e koçluk yapma fırsatının bir "lütuf" olduğunu söyledi.



Scariolo, World of Basketball podcast'ine konuk oldu ve Fran Fraschilla'ya, Gasol kardeşlere koçluk yapmanın nasıl bir fırsat olduğundan şöyle bahsetti:



"Onlara koçluk yapmak bir lütuftu. Zorlayıcı bir durum çünkü en iyi oyuncular arasında oldukları için, onlarla saçmalığa yer olmuyor. Onları dinlemeniz gerekiyor, çünkü her zaman oradalar ve kazanmak istiyorlar. Kendini adamış oyuncular ve basketbol bilgisine de sahipler. Bu, bir koç için harika bir durum."



Scariolo ve Gasol kardeşler, İspanyol milli takımının üyeleri olarak birden fazla şampiyonluk kazanmışlardı.



"MARC'IN TAKIMA KATTIKLARINI BEĞENMİŞTİM"



Marc ve Scariolo, Raptors ile 2019 NBA şampiyonluğunu da beraber kazanmışlardı. İtalyan koç, Marc'ın 2018-19 sezonunun ortasında Raptors'a katılma kararı hakkında ise şu açıklamaları yaptı:



"Marc ile güçlü bir arkadaşlık ilişkimiz vardı. Gelmesi durumunda, ekibimize harika bir katkı sağlayabileceğini düşünmüştüm. Lakin yine de objektif olmalıydım, çünkü patronlarım artıları ve eksileri gibi konular üzerine benim fikrimi soruyorlardı.



Marc'ın takıma getirdiği kazanma kültürünü, oyun kuruculuğu, savunmayı, çok yönlülüğü ve bencil olmayan tavrı beğenmiştim. Marc, Memphis Grizzlies ile geçirdiği zamana kıyasla farklı bir role alışmak zorunda kalmıştı. Benchten gelmek ve Serge Ibaka ile işbirliği yapmak durumundaydı, ama bu iyi işlemişti."



Gasol ve Scariolo, bu sezon Doğu Konferansı yarı finallerinde Boston Celtics'e elenmişlerdi.



