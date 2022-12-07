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Scaloni: "Tarihin en iyisi Lionel Messi"

Arjantin teknik direktörü Scaloni, Hırvatistan karşılaşması sonrası açıklama yaptı.

Scaloni: 'Tarihin en iyisi Lionel Messi'
Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni, Hırvatistan galibiyeti sonrası açıklamada bulundu.

Scaloni finale yükselmenin verdiği heyecanını, "Finale yükselmenin heyecan verici olduğunu biliyoruz ancak önümüzde hala bir adım daha var. Zevk alarak oynamamız gereken tarihi bir 90 dakika daha olacak. Şimdi ona hazırlanmak için rakibimizi bekliyor olacağız" diye konuştu.

Scaloni Messi'nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcu olduğunu yineleyerek yaptığı açıklamada, "Tabii ki onun en iyisi olduğunu biliyoruz, belki dar görüşlü gibi konuya yaklaşıyoruz ama bir Arjantinli olarak bunu yaşamak da çok keyifli. Benim Messi'nin tarihin en iyisi olduğundan en ufak şüphem yok" sözlerini kullandı.

İşini çok severek yaptığının altını çizen Arjantinli teknik adam, "Tüm Arjantin halkının hayalindeki işi yapıyorum. Ekibimizin desteği de inanılmaz, bu ekiple buralara kadar geldik ve devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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