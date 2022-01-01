Scaloni: 'Hollanda maçı çok güzel olacak'

Arjantin'in hocası Luis Scaloni, Hollanda ile oynayacakları çeyrek final maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Scaloni ilk olarak takımın sakat isimlerinden De Paul ve Di Maria'yla ilgili konuşarak, "Dünden beri antrenman yapıyorlar ve durumları için karar vermemize daha zaman var. Belki de kadroda değişiklikler yaparız" diyerek maç saatini beklediklerini ifade etti.



Maça hazırlanırken penaltı atışlarını bile çalıştıklarını söyleyen Scaloni, "Çeyrek finale gelen 8 takım da finale kalmak için elinden geleni yapıyor, biz de yapıyoruz. Maç bence çok güzel olacak. Hücum etmeyi seven iki takımın kapışmasını göreceğiz." diye konuştu.



Hollanda teknik direktörü Van Gaal'in olası hamleleriyle ilgili gelen soruya ise Scaloni, "Ne yapacaklarını göreceğiz. Rakiplerimizin bizim karşımıza farklı taktiklerle çıkmasına alışkınız. Bazen de Messi'nin bireysel performansları ortaya çıkabiliyor. Çok güzel bir maç bizi bekliyor" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.



