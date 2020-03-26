Sayısal Loto sonuçları 25 Mart 2020 sorgulama, mpi.gov.tr Milli Piyango (Sayısal sonuçları)

Sayısal Loto'da oynamak ne kadar sorusunun yanıtını sizler için derledik. İdaremizce Oynatılan Sayısal Loto oyununun 1 TL olan kolon bedeli 6 Kasım 2016 tarihinden itibaren 1,5 TL (KDV ve ŞOV dahil) olarak belirlenmiştir.



SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?



İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.



SAYISAL LOTO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Bu şekilde yapılacak devir üç haftadan fazla olamaz. Dördüncü haftada altı numarayı doğru tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında dağıtılır." olarak belirlenmiştir.



Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri, (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

kranı! Milli Piyango İdaresi tarafında her haftanın Çarşamba ve Cumartesi günlerinde düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirledi. Geçtiğimiz çekilişte de kazandırmaya devam eden idare bugün çekilen Sayısal Loto sonuçlarını yapacağı canlı çekilişle açıkladı. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 25 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını ile bilet sorgulama ekranı…Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi günleri gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişi için vatandaşlar merak içinde. 6 rakamı bilebilmek için numaralarını belirleyip, kuponlarını hazırlayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını beklemeye başladı. MPİ tarafından Sayısal Loto çekilişi saat 21.15'te başlamaktadır. Çekiliş sonuçları ise en geç 21.45'te Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden duyurulmakadır.