Sayılmayan golle küme düşen Bournemouth itiraz edecek

Premier Lig'e son haftada veda eden Bournemouth, İngiltere Futbol Federasyonu'na gitmeye hazırlanıyor.



İngiliz ekibinin gerekçesi ise 17 Haziran'da oynanan ve 0-0 sona eren Aston Villa-Sheffield United maçında çalışmayan gol çizgisi teknolojisi…



O maçta Sheffield'ın son dakikada 3 direğin arasından geçen golü, çalışmayan gol çizgisi kamerasının kurbanı olmuştu. Federasyon özür dileyerek hatayı kabul etse de, Aston Villa'nın bu sayede aldığı 1 puan yüzünden Bournemouth küme düştü.



