Sayılmayan golle küme düşen Bournemouth itiraz edecek

İngiltere Premier Lig'de son hafta küme düşen Bournemouth, İngiltere Futbol Federasyonu'na itiraz etmeye hazırlanıyor.

Haber; Sabah
Sayılmayan golle küme düşen Bournemouth itiraz edecek
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30 Temmuz 2020 10:09
Premier Lig'e son haftada veda eden Bournemouth, İngiltere Futbol Federasyonu'na gitmeye hazırlanıyor.

İngiliz ekibinin gerekçesi ise 17 Haziran'da oynanan ve 0-0 sona eren Aston Villa-Sheffield United maçında çalışmayan gol çizgisi teknolojisi…

O maçta Sheffield'ın son dakikada 3 direğin arasından geçen golü, çalışmayan gol çizgisi kamerasının kurbanı olmuştu. Federasyon özür dileyerek hatayı kabul etse de, Aston Villa'nın bu sayede aldığı 1 puan yüzünden Bournemouth küme düştü.



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