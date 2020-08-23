DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

PAOK Başkanı Ivan Savvidis, Beşiktaş maçı öncesi tüm yetkililerle görüşerek en üst derecede ihtimam gösterilmesini istedi.Yunanistan'dan Gazzetta'nın haberine göre; Ivan Savvidis, UEFA'nın da çok yakından takip ettiği mücadele öncesi Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminin damga vurmasını istemiyor.Savvidis'in bununla birlikteGazeteye yansıyan haberde,sağlanması ve Beşiktaş'ıntalep etti.25 Ağustos'taki mücadelenin tarafsız sahada oynanmasının önüne geçmek için PAOK ve Yunanistan hükümeti, UEFA'ya eşleşme sonrası güvence mektubu göndermişti.Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in haberine göre; Geçmişte belinde silahla sahaya inmişliği de olan PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in maç öncesinde futbolcularını tahrik edici mesaj yayınlaması üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşerek, "Her türlü desteği vermeye hazırız" mesajı verdi.UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımı ile 25 Ağustos Salı günü oynayacakları maç öncesinde, PAOK Başkanı Yunan asıllı Rus işadamı Ivan Savvidis'in futbolcularına, "Günümüzdeki olaylar nedeniyle daha büyük önem kazanan bir maç. Elbette siyaset ve futbol farklı ama o gün PAOK'un tüm Yunanistan'ı temsil edeceğini bilmelisiniz" diyerek futbolu siyasete karıştıran açıklaması üzerine, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile hemen bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.Edinilen bilgilere göre, Beşiktaş Başkanı'na, "Her türlü desteği vermeye hazırız" diyen Bakan Çavuşoğlu, ekibini de destek için görevlendirdi.Bakanlık yetkilileri, Beşiktaşlı futbolcuların ve maçın güvenliği gibi konularda resmi görüşmeleri yapmakla görevli Futbol Federasyonu'na bu çerçevede yardımcı olunduğunu belirtti. Kaynaklar, Yunanistan Futbol Federasyonu ve UEFA nezdindeki girişimleri için Futbol Federasyonu'na, maçın neden tarafsız sahada oynanmaması gerektiği ve daha önce Yunanistan'da maça giden takımların başlarına gelenler konusundaki bilgileri içeren yazıların gönderildiğini kaydetti.