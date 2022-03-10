Savunma Vida ve Necip'e emanet!

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynanacak olan kritik derbi maçta savunmayı Vida ve Necip Uysal ikilisiyle kurması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Savunma Vida ve Necip'e emanet!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Mart 2022 08:46
Tedavi süreci tamamlanan Hırvat yıldız, Galatasaray derbisinde takıma dönüş yapacak. İkinci stoper için en güçlü aday ise kaptan Necip Uysal.

Beşiktaş'ta Welinton'un sakatlar kervanına eklenmesinin ardından gözler Galatasaray derbisinde sahaya sürülecek stoper ikilisine çevrildi. 3 maçtır boyun ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Vida'nın bu hafta sonu takımda yer almasına kesin gözüyle bakılırken, yanındaki isim için en güçlü aday ise Necip Uysal...

Başakşehir maçındaki hatalarıyla skora olumsuz yönde katkı yapan Serdar Saatçı'nın kulübeye dönmesi bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.