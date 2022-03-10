Savunma Vida ve Necip'e emanet!

Tedavi süreci tamamlanan Hırvat yıldız, Galatasaray derbisinde takıma dönüş yapacak. İkinci stoper için en güçlü aday ise kaptan Necip Uysal.



Beşiktaş'ta Welinton'un sakatlar kervanına eklenmesinin ardından gözler Galatasaray derbisinde sahaya sürülecek stoper ikilisine çevrildi. 3 maçtır boyun ağrıları nedeniyle forma giyemeyen Vida'nın bu hafta sonu takımda yer almasına kesin gözüyle bakılırken, yanındaki isim için en güçlü aday ise Necip Uysal...



Başakşehir maçındaki hatalarıyla skora olumsuz yönde katkı yapan Serdar Saatçı'nın kulübeye dönmesi bekleniyor.





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