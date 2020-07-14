Savunma için elde yine Ozan Tufan kaldı

Sahasında Sivas'a yenilerek Avrupa Kupalarına katılma umutlarını azaltan Fenerbahçe'de önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi yine kadro sıkıntısı yaşanıyor. Sezon başından beri çözüm üretilemeyen stoper problemi Beşiktaş deplasmanında sarı-lacivertlilerin en büyük derdi olacak.



Cezası biten Serdar Aziz takıma geri dönecek ancak bu sefer de sakatlanan bir diğer stoper Falette, Avrupa Kupaları için büyük önem taşıyan derbide büyük ihtimalle görev yapamayacakancak şansı az görünüyor



Jailson ve Gustavo'dan sonra stoperde denenen Ozan Tufan, Beşiktaş karşısında Serdar Aziz'in partneri olacak. 2-1 kaybedilen Sivas maçında yaptığı hatalarla iki gole vize çıkarmasına rağmen Ozan Tufan derbide stoper olarak sahne alacak. Orta alanda ise sakatlığı bulunan Tolgay'ın yerine Tolga Ciğerci, Gustavo'ya eşlik edecek.



Önce şampiyonluğa ardından Türkiye Kupası'na el sallayan, son olarak da Avrupa biletini riske atan Fenerbahçe'de hedef, kalan iki maçını kazanarak iyi bir kapanış yapmak olsa da derbi öncesinde moraller çok yerinde değil.



FENERBAHÇE'NİN JOKERİ



Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, bu sezon tam bir joker oldu. Asıl yeri orta saha olan ancak zaman zaman stopere çekilen Ozan, derbide de bu göreve soyunacak.



