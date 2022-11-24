Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ampute Milli Takımı'nı ağırladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünya şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımı ile bir araya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ampute Milli Takımı'nı ağırladı
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24 Kasım 2022 14:58
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olan milli takımla bir araya geldi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, kabulde, TBESF Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve milli futbolcuların yanı sıra, TBESF Genel Koordinatörü Erdoğan Akkaya ile TBESF Genel Sekreteri Mehmet Berk İnan da yer aldı.

Bakan Akar, şampiyonluklarından dolayı milli sporcuları kutladı.

Kabulün sonunda futbolcular 38 numaralı milli takım formasını Bakan Akar'a hediye etti.

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