Sava Okan, hip hop dünya şampiyonu oldu

Avusturya'da düzenlenen Dünya Hip Hop Şampiyonası'nda mücadele eden Sava Okan, gençlerde altın madalyanın sahibi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sava Okan, hip hop dünya şampiyonu oldu
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29 Ekim 2022 18:12
Avusturya'da düzenlenen Dünya Hip Hop Şampiyonası'nda mücadele eden Sava Okan, gençlerde altın madalya kazandı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Graz kentinde düzenlenen organizasyonda, 14 yaşındaki Sava Okan, ferdi kadınlar gençler 1 kategorisinde birinci oldu.

Büyük sevinç yaşayan ve birincilik kürsüsüne Türk bayrağıyla çıkan Sava, Graz'da İstiklal Marşı'nı dinletti.

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