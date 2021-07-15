Saul: "Beni Atletico'dan şutluyorlar"

Atletico Madrid'in hücum oyuncusu Saul, ilginç ifadelerde bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Saul: 'Beni Atletico'dan şutluyorlar'
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15 Temmuz 2021 22:45
Barcelona'ya Antoine Griezmann transferi kapsamında takasla gideceği konuşulan orta saha oyuncusu Saul, dikkat çeken bir mesaj yolladı.

Atletico Madrid'in yaptığı idman sonrasında taraftarlara imza dağıtan 26 yaşındaki futbolcu, bir taraftarın "Takımdan ayrılırsam üzülürüm" ifadesi üzerine, "Beni Atletico'dan şutluyorlar" şeklinde cevap verdi.

Atletico Madrid'in kendisini takasta kullandığını gözler önüne seren Saul'un bu sözleri kısa süre içinde gündeme oturdu.

Atletico Madrid altyapısından yetişen İspanyol oyuncu, 444 maça çıktı ve 53 gol, 20 asistlik performans sergiledi.


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