Satsan satılmadı, atsan atılmadı: Galatasaray'ın 'tutunamayanlar'ı

Galatasaray Babel, Feghouli ve Diagne'den kulüp bulmalarını istedi ama talip çıkmadı. Kazanmak adına şans da verildi ama tam verim alınamadı. Gelinen sonuç; Terim ne yapsın!

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Satsan satılmadı, atsan atılmadı: Galatasaray'ın 'tutunamayanlar'ı
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12 Ekim 2021 12:34
Galatasaray sezon başı 11 yeni takviyeyle değişim ateşini yakmıştı. Sarı kırmızılılar buna karşılık yüksek maaş skalasında yer alan isimlerle de yollarını ayırmayı planlasa da hesaplar tutmadı. Başkan Burak Elmas'ın bizzat menajerleriyle de görüşüp kendilerine kulüp bulmalarını istediği Ryan Babel, Sofeane Feghouli ve Mbaye Diagne gibi yıldızlar kalmayı tercih etmesi üzerine teknik direktör Fatih Terim bu isimleri kazanma yolunu seçti.

FEGHOULI YOLCU GİBİ

Ligde ve Avrupa'da oyuncular zaman zaman on birde zaman zaman da sonradan süre aldı ama bu fırsatları pek kullanamadı. Rize maçında eski performanslarına göre daha hırslı ve istekli gözüken Babel ile son zamanlarda kendine çekidüzen veren Diagne'ye önümüzdeki maçlarla yine süre vermeyi planlayan Fatih Terim bu iki isimle ilgili kararını daha sonra verecek. Feghouli ise böyle devam ederse devre arasında alacakları verilip gönderilecek.




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