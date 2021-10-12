Satsan satılmadı, atsan atılmadı: Galatasaray'ın 'tutunamayanlar'ı

Galatasaray sezon başı 11 yeni takviyeyle değişim ateşini yakmıştı. Sarı kırmızılılar buna karşılık yüksek maaş skalasında yer alan isimlerle de yollarını ayırmayı planlasa da hesaplar tutmadı. Başkan Burak Elmas'ın bizzat menajerleriyle de görüşüp kendilerine kulüp bulmalarını istediği Ryan Babel, Sofeane Feghouli ve Mbaye Diagne gibi yıldızlar kalmayı tercih etmesi üzerine teknik direktör Fatih Terim bu isimleri kazanma yolunu seçti.Ligde ve Avrupa'da oyuncular zaman zaman on birde zaman zaman da sonradan süre aldı ama bu fırsatları pek kullanamadı. Rize maçında eski performanslarına göre daha hırslı ve istekli gözüken Babel ile son zamanlarda kendine çekidüzen veren Diagne'ye önümüzdeki maçlarla yine süre vermeyi planlayan Fatih Terim bu iki isimle ilgili kararını daha sonra verecek. Feghouli ise böyle devam ederse devre arasında alacakları verilip gönderilecek.