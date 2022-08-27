Satrançta şampiyon Göktürk!

Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyon Göktürk Satranç Spor Kulübü oldu.



Ankara'da 13 gündür devam eden ligi Göktürk Satranç Spor Kulübü şampiyon tamamlarken ikinciliği Türk Hava Yolları (THY) Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Deniz Su Aquamatch Satranç ve Gençlik Kulübü elde etti.



Göktürk Satranç Spor Kulübü, Türkiye'yi 2022 Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda temsil edecek.



Şampiyon takıma madalyalarını ve kupasını Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay verdi.



Tarsus Zeka Satranç Kulübü ve Gökyay Vakfı Spor Kulübü ise lige veda etti.



Gülkız Tulay, CP Ankara Otel'de düzenlenen ligin kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'da 13 gün süren yorucu bir satranç maratonu yaşandığını söyledi.



Ligde mücadele eden kulüpleri kutlayan ve emeği geçenlere teşekkür eden Tulay, "Son ana kadar şampiyon ve düşen takımların belli olmadığı zevkli bir turnuva oldu. Kupa ile tanışan olur tanışmayan olur, asıl olan mücadele etmektedir. Lige katılan bütün takımlarımızı kutluyor, dereceye giren kulüplerimizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.





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