Satrançta kulüpler arası şampiyona sona erdi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Kocaeli'de düzenlenen 2022 Kulüpler Arası Satranç Şampiyonası sona erdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Darıca ilçesindeki Eray Şamdan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 9 takımdan 80 sporcu katıldı.



Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü, Samsun Ayvacık Engelsiz Spor Kulübü Derneği, Yukatel Denizli GESK, Engelsiz Akademi Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Ankara Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Çanakkale Altı Nokta Körler Spor Kulübü, Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü Derneği takımlarının katıldığı şampiyonada, müsabakalar tamamlandı.



Organizasyonda, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü birinci, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ikinci, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü üçüncü oldu.



Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Kandemir, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından verildi.









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