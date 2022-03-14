Satrançta kazananlar belli oldu

Ankara'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda dereceye giren yarışmacılar belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Satrançta kazananlar belli oldu
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14 Mart 2022 13:01
Türkiye İşitme Engelliler Satranç Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Keçiören Belediyesi'nin iş birliğiyle Ali Özdemir Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 100 sporcu mücadele etti.

Şampiyonada açık kategori erkeklerde dereceye giren sporcular şunlar:

1. Azat Gündüz

2. Ahmet Oğuz Coşar

3. Oktay Kılıç

Açık kategori kadınlarda dereceye giren sporcular şunlar:

1. Gülçin Songül

2. Ayşe Uyanık

3. Nazlı Malkoç Tanrıverdi

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