Satrançta iki "büyük usta" on-line maçta karşılaşacak

Türkiye Satranç Federasyonu, büyük usta unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun on-line maç yapacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Satrançta iki 'büyük usta' on-line maçta karşılaşacak
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24 Haziran 2020 15:37
Türkiye Satranç Federasyonu, büyük usta unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun on-line maç yapacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu'nun en yüksek puanlı Romen oyuncusu, 2005 yılı Avrupa Şampiyonu Nisipeanu'nun, Yılmaz ile 26-29 Haziran tarihlerinde "lichess" internet sitesi üzerinden antrenman maçı yapacağı ifade edildi.

Federasyonun "YouTube" kanalından izlenebilecek canlı yayına Can Arduman'ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.



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