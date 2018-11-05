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Satrançta Ekaterina Atalık, eşitliği bozamadı

Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda milli oyuncu IM Ekaterina Atalık, ilk turda Perulu Cori Tello ile eşitliği bozma maçına çıkacak .

Kaynak: AA
Satrançta Ekaterina Atalık, eşitliği bozamadı
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05 Kasım 2018 12:15
Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda milli oyuncu IM (Uluslararası Usta) Ekaterina Atalık, ilk turda karşılaştığı Perulu WGM (Kadınlar Büyük Usta) Deysi Estella Cori Tello ile eşitliği bozamadı.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Hantı-Mansiysk kentinde gerçekleştirilen ve dünyanın en iyi 64 kadın sporcusunun mücadele ettiği şampiyonaya, ilk tur maçlarıyla devam edildi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu IM Ekaterina Atalık, Perulu WGM Cori Tello ile eşitliği bozamadı. İki sporcu, bugün ilk eşitlik bozma mücadelesinde hamle yapacak.

Şampiyona 23 Kasım'da sona erecek.

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