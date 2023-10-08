Satrançta Ediz Gürel'den tarihi başarı

Göktürk Satranç Spor Kulübü, Avrupa Kulüpler Kupası'nda 3. oldu. 14 yaşındaki Ediz Gürel, performans sıralamasında en iyi istatistiğe ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Satrançta Ediz Gürel'den tarihi başarı
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08 Ekim 2023 16:57
2023 Avrupa Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Göktürk Satranç Spor Kulübü, açık kategoride bronz madalya kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Dıraç kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Mustafa Yılmaz, Vahap Şanal, Emre Can, Cem Kaan Gökerkan, Eray Kılıç ve Deniz Özen'den oluşan Göktürk Satranç Spor Kulübü, 54 ülkeden 84 takımın katıldığı açık kategoride 3'üncülüğü elde etti.

38. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nı, dünya bir numarası Magnus Carlsen'i de kadrosunda barındıran Norveç'in Offerspill takımı kazandı. Çekya kulübü Novy Bor ise turnuvayı 2'nci bitirdi.

Açık kategorisindeki bir diğer Türk kulübü Türk Hava Yolları 6'ncı oldu. Göktürk Satranç Spor Kulübü, 33 ülkeden 26 takımın yarıştığı kadınlar kategorisinde ise 8'inci sırayı aldı.

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