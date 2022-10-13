Satrançta başarının 'sırrı' altyapı yatırımları

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "Türk satrancında altyapıya yapılan yatırımlar madalya ve kupa olarak Türkiye'ye dönüyor. Genç millilerimizin Avrupa ve dünya başarıları ile gurur duyuyoruz. Gelecekteki başarı grafiğimiz daha yüksek olacak." dedi.



Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lisanslı sporcu sayısında satranç branşının Türkiye'de ilk sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Lisanslı sporcu sayısı bir milyonu aşan ilk ve tek federasyonuz. Türkiye'deki her 10 sporcudan birinin satranççı olması, genç sporcularımızın bu branşa ilgisini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



Milli takım havuzunda altyapıdan yetişen çok sayıda başarılı genç ustanın olduğunu vurgulayan Tulay, "Son yıllarda dünya ve Avrupa'da Türk satrancının başarısının, alınan derecelerin, kupaların ve madalyaların sırrı altyapı yatırımlarımız. A Milli Satranç Takımlarımız dünyadaki güçlü takımlar arasında gösteriliyor. Daha iyi olmak için hamlelerimiz sürecek. Genç millilerimiz başarılarıyla dikkat çekiyor. Onlar, gelecek için büyük umut veriyor." diye konuştu.



- "Satrançta Avrupa'nın kalbi Türkiye'de atacak"



Sporcuların gelişimlerini yakından takip ettiklerini kaydeden Gülkız Tulay, "Daha yapılacak çok iş, atılacak çok adım var. Bu ülke satrancı çok seviyor. Türk satrancı yakın gelecekte güçlü altyapısı ile daha da başarılı olacak." ifadelerini kullandı.



Türk satrancının dünya satranç otoritelerinin yakın takibinde olduğunu, Türkiye'nin de düzenlediği uluslararası organizasyonlarla örnek gösterildiğini dile getiren Tulay, yakında dev bir organizasyona daha imza atmaya hazırlandıklarının bilgisini verdi.



Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nın 5-15 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleneceğini aktaran Tulay, sözlerini şöyle tamamladı:



"Satrançta Avrupa'nın kalbi Türkiye'de atacak. Bu tarz şampiyonaların yapılacağı yer konusunda öncelikle Türkiye'nin gelmesi, federasyon olarak gerçekleştirdiğimiz sayısız uluslararası turnuva ve şampiyonadaki kalite ile başarıdan kaynaklanıyor. Federasyon ekibimiz artık çok profesyonel ve kusursuz işlere imza atıyor. Türkiye'de satranç kültürünü yaymak ve 85 milyona ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz."











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