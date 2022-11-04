Satrançta 2011'li sporcu, en genç uluslararası usta seçildi

Türkiye Satranç Federasyonu, 2011 doğumlu genç milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş'un 1 Kasım tarihi itibarıyla Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından uluslararası usta (IM) unvanı onaylanan en genç Türk sporcusu olmayı başardığını duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, Yağız Kaan'ın aynı zamanda dünya satrancının en genç IM unvanlı sporcusu ve güncel sıralamada 2 bin 453 Elo puanıyla kendi yaş grubunda dünya birincisi durumunda olduğu belirtildi.



Açıklamada genç milli sporcunun Türkiye Elo listesinde ise 14. sırada bulunduğu aktarıldı.



Milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş, 2019 yılında Slovakya'da düzenlenen Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 8 yaş genel kategoride şampiyon olarak ilk büyük uluslararası başarısına imza atmıştı.



