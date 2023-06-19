Satranç turnuvası İstanbul'da başlıyor

Uluslararası Satranç Turnuvası, 26 Ağustos'ta İstanbul'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Satranç turnuvası İstanbul'da başlıyor
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19 Haziran 2023 18:26
Uluslararası Satranç Turnuvası 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Atatürk Çağdaş Yaşam ve Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenecek.

BİNDEN FAZLA SPORCU KATILACAK

İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Satranç Turnuvası'na 20 farklı ülkeden 1000'in üzerinde yarışmacı mücadele edecek.

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