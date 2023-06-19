Satranç turnuvası İstanbul'da başlıyor

Uluslararası Satranç Turnuvası 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında Atatürk Çağdaş Yaşam ve Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek.



Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenecek.



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İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Satranç Turnuvası'na 20 farklı ülkeden 1000'in üzerinde yarışmacı mücadele edecek.





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