Satranç Şampiyonası'nda Ekaterina Atalık birinci oldu

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda milli sporcu Ekaterina Atalık birinci oldu.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Vilayetler Evi'nde Arzum Elektrikli Ev Aletleri AŞ sponsorluğunda gerçekleşen 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, ödül töreniyle sona erdi.



Organizasyonda 9 turun ardından IM unvanlı milli satranççı Ekaterina Atalık şampiyon oldu. Şampiyonayı WFM unvanlı Yulia Gökbulut ikinci, WCM unvanlı Çiğdem Onur ise üçüncü tamamladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Gülkız Tulay, "Federasyon olarak satranç sporunun 85 milyona ulaşması, her vatandaşımızın satranç sporu ile tanışması için mücadele ediyoruz. Satranç sporu bugün; uluslararası dereceleri, dünya tarafından takdir edilen organizasyon yeteneği, lisanslı sporcu sayısı gibi birçok başarısı ile ülkemizin en tercih edilen ve popüler sporları arasında yer alıyor. Bu başarıda ise en büyük destekçilerimiz sponsorlarımız oldu." ifadelerini kullandı.



Tulay, şampiyonada 9 tur boyunca centilmence maçlara imza atan tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.



Organizasyonda şampiyonluğa ulaşan IM Ekaterina Atalık, ödülünü başkan Gülkız Tulay'dan aldı. İkinci WFM Yulia Gökbulut'a ödülünü Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Üçüncü WCM Çiğdem Onur da ödülünü Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu'ndan aldı.



Şampiyonada 2000-1800 rating arasında ilk üçe giren sporcular şunlar:



1. Yulia Gökbulut



2. Sude Hereklioğlu



3. Elifnaz Akat



1799-1600 rating arasında ilk üçe giren sporcular şöyle:



1. Zümra Meryem Alagöz



2. İlayda Acar



3. Feyza Kıpık



1599-1400 rating arasında ilk üçe giren sporcular şunlar:



1. Eylül Ceren Gedik



2. Ela Bursalı



3. Defne Şenkal



1399 ve altı rating sıralamasında ilk üçe giren sporcular ise şöyle:



1. İpek Doğan



2. Irmak Somyürek



3. Büşra Kum





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