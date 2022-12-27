Satranç heyecanı Mersin'de yaşandı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom iş birliğiyle düzenlenen Birinci Rosatom Bölgesel Satranç Turnuvası'nın final müsabakaları Mersin Gülnar'da gerçekleştirildi.



Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, final turu, TSF Başkan Vekili Aşkın Keleş, Akkuyu Nükleer AŞ NGS İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets ve Mersin Satranç İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan'ın yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.



Açılışta, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, TSF Asbaşkanı Ömer Asım Ötegen, Türkiye'nin önde gelen kadın satranççılarından "Kadın Büyükusta (WGM)" unvanına sahip Kübra Öztürk Örenli hazır bulundu.



Mersin merkez, Tarsus, Silifke, Bozyazı, Erdemli ve Aydıncık ilçelerinde 10-18 Aralık'ta yapılan elemeleri başarıyla geçen 36 sporcu final müsabakalarında yarışmaya hak kazandı. Mersin bölgesinin genç satranç sporcuları arasında yapılan ilk özel bölge satranç şampiyonası ve bölgenin en büyük turnuvalarından biri olma özelliği taşıyan turnuvaya yaklaşık 800 sporcu katıldı.



İki ayrı kategoride ilk 3 belli oldu



Final müsabakalarında "8 Yaş ve Altı Kategorisi"nde şampiyonluğa Mersin'den Mert Şahin ulaşırken, ikinciliği Tarsus'tan Kaan Ege Kaya, üçüncülüğü ise Mersin'den Miraç Karakurt kazandı.



"12 Yaş ve Altı Kategorisi"nde Tarsus'tan Kayra Tamer Şen şampiyonluğu elde ederken, Silifke'den Yusuf Timuçin Şeyhanlı ikinci, Mersin'den Ilgın Deniz Eroğlu üçüncü oldu.



Turnuvanın şampiyonlarına ödül ve armağanlar takdim edilirken, organizasyonda yarışan en küçük sporcu Tarsus'tan Deniz Yaramış ise Akkuyu Nükleer'den özel bir ödül aldı. Ayrıca turnuvanın düzenlendiği ilçelere gönderilmek üzere satranç takımları ve satranç saatleri hediye edildi.



Tüm finalistler ve velileri için Akkuyu NGS şantiyesine özel bir ziyaret düzenledi. Katılımcılar iş güvenliği konusunda bilgi almalarının ardından saha turuna katıldı. Katılımcılara, farklı ülkelerden gemilerin nükleer santral için ekipman getirdiği Doğu Kargo Terminali ve dünyanın en güçlü paletli vinci Liebherr LR 13000 gösterildi.



İnşaat uzmanları çocuklara damperli kamyonlar, ekskavatörler, yükleyiciler gibi inşaat ekipmanlarının nasıl kullanıldığına dair bilgi verdi. Şirketin Akkuyu NGS Projesi kapsamında yürüttüğü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler hakkında sunum yapıldı.



"Satranç için atılan her adım geleceğimiz için çok kıymetli"



Açıklamada görüşlerine yer verilen TSF Başkanı Gülkız Tulay, dünyanın en güçlü teknoloji liderlerinden Rosatom ile Mersin'de anlamlı bir iş birliğine imza atmaktan mutluluk duyduklarını bildirdi. Satranç deyince akla ilk gelen ülkelerden birisinin Rusya olduğunu kaydeden Tulay, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Ne mutlu ki artık satranç deyince akla gelen ülkelerden biri de Türkiye. Rosatom da artık Türk satranç ailesinin bir üyesi. Rosatom ile başlattığımız bu yol arkadaşlığının satrançta iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendireceğine, yeni projelere evrileceğine inanıyorum. Çok geniş katılımla yapılan bu şampiyonada, müthiş bir mücadele sergileyerek dereceye giren tüm sporcularımızı da yürekten kutluyorum."



Tulay, Mersin'in satrançta öne çıkan, ülkeye gurur yaşatan çok sayıda şampiyon yetiştiren bir şehir olduğunu belirterek, "Bu şehir çok sayıda projemizde de pilot rol oynuyor. Rosatom'un desteğiyle düzenlediğimiz bu turnuvanın şehrimizde yarattığı büyük ilgi ve heyecan, bu şehrin satrancı ne kadar çok sevdiğini gösteriyor. Türkiye satranç ülkesi olma yolunda ilerliyor. Ülkenin en fazla lisanslı sporcusuna sahip federasyonuz." açıklamasında bulundu.



Satrancın, çocuklar için yeni bir dünyanın kapılarını aralayan, yeni ufuklar açan bir spor olduğuna işaret eden Tulay, "Satranç için atılan her adım, verilen her destek, geleceğimiz için çok kıymetli. Bu spora yapılan yatırımı, bu ülkenin geleceğine yapılmış bir yatırım olarak görüyoruz. Türk satrancı büyüdükçe bu ülkenin kazanacağına, enerjisinin hep canlı olacağına yürekten inanıyoruz." dedi.



"Mersin'i satrançta desteklemeye devam edeceğiz"



Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Direktör Yardımcısı Dmitry Romanets de Mersinlilerin turnuvaya büyük bir ilgi gösterdiğini belirterek, şirket ile ilgili bilgi verdi. Çalışanlarının entelektüel potansiyelinin geliştirilmesinin şirketin önemli misyonlarından olduğunu aktaran Romanest, şu değerlendirmelerde bulundu:



" TSF ile böyle bir turnuva düzenlemekten memnuniyet duyuyoruz. Katılımcı sayısı açısından böylesine dikkat çekici ve benzeri görülmemiş bir bölgesel turnuvanın yapılmasından çok mutluyuz. Rusya satrançta dünyanın en güçlü ülkelerinden biridir. Birçok Rus satranç ustası satranç oyuncuları için rol modeldir. Ancak nükleer sektördeki 75 yılı aşkın deneyimimizle nükleer teknolojilerde de en güçlü ülkeyiz. Bugün bu iki önemli alanın birlikteliğine tanıklık etmekten mutluluk duyduk. Bu turnuvayla Mersinlilerin ve özellikle genç neslin bu sporu ne kadar sevdiğini gördük. Satrancın bu kentte daha da yaygınlaşmasına ve yeni şampiyonların çıkmasına destek olmak istiyoruz."



"Rosatom'un desteği bizim için gurur verici"



TSF Mersin İl Temsilcisi Ömer Faruk Ercan ise Rosatom'un verdiği desteğin bu bölgede yaşayanlar için oldukça anlamlı olduğunu belirterek, şu açıklamalarda bulundu:



"800'e yakın sporcunun katıldığı turnuva, iki kategoride 6 farklı ilçede oynanarak bir ilke imza atmıştır. Bu turnuva Akdeniz'in farklı bir ucunda başlamış Antalya'ya kadar yelpaze gibi açılmıştır. Çocuklarımızın zihinsel spor gelişimi için satranç oynamalarını çok anlamlı bulduğum gibi, gelişimin bir göstergesi olarak yanı başımızda duran Akkuyu NGS'yi gezmelerini ve gözlem yapmalarını da çok önemsiyorum. Rosatom'un hayata geçirdiği bu projenin ülkemizin ve bölgemizin ileriki yıllarda kalkınmasında öncülük edeceğine inanıyoruz. Rosatom ve Akkuyu Nükleer yetkililerine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz."



Avrupa Şampiyonu Örenli, başarı yolculuğunu anlattı



Açıklamada, turnuvanın özel konuğu WGM Kübra Öztürk Örenli'nin etkinlikte yaptığı söyleşideki sözleri de yer aldı. İki yıl üst üste Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza atan başarılı milli sporcu Örenli, Mersinli gençlere "büyük usta yolculuğunu" anlattı.



Satranca 7 yaşında başladığını aktaran Örenli, bu spora başladığında imkansızlıklar içinde mücadele vermek zorunda kaldığını, bilgisayarının olmadığını ve kısıtlı sayıda satranç kitaplarından arkadaşları ile dönüşümlü olarak satranç çalıştığını bildirdi. Örenli, evinin önünde açılan satranç merkezinin bu yolculukta dönüm noktası olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu merkez bana ücretsiz bir şekilde satranç eğitimi verdi ve şampiyonalara katılmamı destekledi. Her spor branşında olduğu gibi satrançta da sponsorlar çok önemli. Sizler satranca ulaşmada satranç eğitimi almada bizden çok şanlısınız. Bunun yanında Mersinlilerin Rosatom gibi çok önemli bir destekçisi var. Böyle bir şampiyonanın düzenlenmesi, satranç takımı, saati gibi her ilçeye materyal desteğinin verilmesi Mersin satrancı için çok anlamlı. Mersinli sporculara şimdi daha çok çalışmak, daha çok turnuvalara katılmak kalıyor. Rosatom'un desteğiyle Mersin'de satrancın çok farklı noktalara ulaşacağını, buradan usta sporcularımızın Türk satranç tarihinde yer alacağına eminim."



"Hedefim, Mersin'in ilk büyükustası olmak"



"8 Yaş ve Altı Kategorisi"nde şampiyon olan ve turnuvaya Mersin merkezden katılan 8 yaşındaki sporcu Mert Şahin de "Mutluyum. Birinci oldum. En fazla birinci turda heyecanlandım çünkü yenilmekten korktum. Sonraki turlar güzel geçti. 4,5 puan aldım. Mersin'de böyle bir turnuvanın düzenlenmesi beni hem heyecanlandırdı hem de mutlu etti. Satranca devam edeceğim. Hedefim, Mersin'in ilk büyükustası olmak. Antalya Şampiyonası'na gideceğim ve Mersin'i temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.



12 Yaş ve Altı Kategorisi'nde birincilik kazanan ve turnuvaya Tarsus'tan katılan Kayra Tamer Şen ise "Turnuvayı düzenledikleri için Rosatom'a teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, inşallah diğer turnuvaları da kazanırım. Sonunda Türkiye şampiyonu olma yolunda ilerliyorum. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Büyüyünce satranç sporcusu olmak istiyorum. Benden küçüklere tavsiyem, çok çalışmaları." değerlendirmesinde bulundu.



Açıklamada, Akkuyu NGS gezisine katılan çocukların bu saha turu ile ilgili görüşleri de yer aldı.



"Gerçekten de burada çok farklı bir ambiyans var"



Müsabakalarda yarışan sporculardan Atlas Toklu'nun velisi Serhat Toklu da kendilerine gösterilen ilgiden dolayı TSF ve Rosatom'a teşekkür etti.



Toklu, "Gerçekten de burada çok farklı bir ambiyans var. Çocuklarımız için de farklı bir atmosfer oldu. Çocukların sosyalleşmesi açısından satrancın çok faydasını gördük. NGS sahası gezisinde çok farklı duygular yaşadık çünkü ilk defa böylesine büyük bir inşaat sahası gördük. Burayı gezmek herkese nasip olmaz, bize nasip oldu. Bu yüzden yetkililere teşekkür ederiz. ifadelerini kullandı.



Turnuvaya katılan sporculardan Kuzey Demir'in velisi Duygu Demir ise Akkuyu Nükleer AŞ ve Rosatom'a teşekkür ederek, çok büyük bir deneyim yaşadıklarını bildirdi.



