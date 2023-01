Satranç heyecanı Antalya'da başladı

Antalya'da düzenlenen 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 2 bin 304'ü sporcu 8 bin kişinin katılımıyla başladı.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen törenle açılışı yapılan şampiyona, 12 kategoride 11 tur sürecek.



Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, açılışta yaptığı konuşmada, Avrupa ve Türkiye'nin en çok katılımlı organizasyonunu şölen havasında gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Federasyon olarak özellikle 10 yılda altyapıya önemli yatırımlar yaptıklarının altını çizen Tulay, okul öncesinden başlayarak üniversiteye kadar tüm çocukları ve gençleri satranç sporuyla buluşturmak için mücadele ettiklerini vurguladı.



A Milli Takım başta olmak üzere altyapıdan yetişen gençlerin başarıdan başarıya koştuğunu aktaran Tulay, "Sporcularımız, ülkemize olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları getiriyor. Sporcularımız bayrağımızı dalgalandırıyor, Milli Marşı'mızı dünyanın her yerinde seslendiriyor. Ülkemizde her 10 sporcudan biri satranç sporunu tercih ediyor. Okullarda satrançla tanışan çocuklarımız, bizlerle beraber bir ömür boyu süren satranç yolculuğuna başlıyor. Yolumuz zorlu ama birlikte çok hızlı ilerliyoruz. Satranç sporunda en büyük hedeflerimizden biri de satrancın okullarda zorunlu ders olması." diye konuştu.



"Satranç ülkesi olduk"



Tulay, satrançta olimpiyat şampiyonu olan Türkiye'nin, 1 milyon 200 bini bulan lisanslı sporcusu, dünyaca takdir gören organizasyon kabiliyeti, uluslararası sportif başarıları ve 7'den 70'e her vatandaşa dokunan projelerle artık bir satranç ülkesi olduğunu dile getirdi.



"Satranç Engel Tanımaz Projesi" kapsamında dünyada ilk olan Türk İşaret Dili Satranç Terimleri Sözlüğü'nü hayata geçirdiklerini belirten Tulay, "Bu sözlük, dünyada satranç eğitimi almak isteyen işitme engelli bireyler için bir temel niteliğinde olacak. Federasyon olarak yine önemli bir kazanıma daha imza atıyoruz. Yerli ve milli üretim olan satranç saatimizi Türk satrancına kazandırıyoruz. Saatimizin prototipi tamamlandı ve testleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.



İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da bir sponsorun en mutlu olduğu anın salondaki kalabalığı görmesi olduğunu belirterek, satranca 18 yıldır destek verildiğini ifade etti.



Satrancın bu noktaya gelmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aran, Türkiye'nin satrançta önemli başarılar yakaladığını sözlerine ekledi.



Türkiye İş Bankası'nın ana sponsoru olduğu şampiyona, 28 Ocak Cumartesi günü sona erecek.