Satranç Genç Milli Takımı, Olimpiyatlarda 2'nci oldu

Türk Satranç Genç Milli Takımı, Hollanda'nın Eindhoven şehrinde düzenlenen Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda 2'nci oldu.



Şampiyonanın favorilerinden biri olarak gösterilen genç milliler, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak gümüş madalyaya ulaştı.

FIDE tarafından Hollanda'nın Eindhoven şehrinde, dünyanın dört bir tarafından 47 ülkeden 63 takım ve 252 sporcunun katılımıyla 12-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenen olimpiyatta, Türk Satranç Genç Milli Takımı 15 puanla gümüş madalya kazandı. Şampiyonada, birinciliği 17 puanla Çin ve üçüncülüğü ise 13 puanla Yunanistan aldı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı'nda ikinci olan genç millileri kutlayarak son dönemde gelen üst üste başarılardan ötürü çok mutlu olduklarını belirtti. Elde edilen başarıların Türk satrancının geldiği noktayı gösterdiğini kaydeden Tulay, "Geçen yıl Azerbaycan'da düzenlenen FIDE Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'nda, satranç tarihinde ilk kez 'Olimpiyat Şampiyonu' olarak, büyük bir başarı elde eden genç millilerimiz bu yıl da olimpiyattan 2'ncilikle dönüyor. Turnuvada büyük performans göstererek, olimpiyat 2'ncisi olan genç millilerimizle gurur duyuyoruz. Türkiye'ye gümüş madalya getiren genç millilerimizi ve teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum. Satranç otoriteleri de Türk satrancını yakından izliyor. Türkiye satrançta zirveye ilerliyor, çok daha iyi olacağız. İlk defa 4 sporcumuzla katıldığımız Dünya Kupası'nda da çok konuşulduk" dedi.

Tulay, Dünya satranç otoritelerinin katılım şartları ve kuvvet derecesi en zor turnuvalarından biri olarak gösterdiği 2023 FIDE Grand Swiss'e, Türkiye'den de 3 usta satranç sporcusunu davet edildiği bilgisini vererek, "Man Adası'nda, 23 Ekim-5 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak 2023 FIDE Grand Swiss'e, milli sporcularımız (Büyükusta – Grand Master) GM Mustafa Yılmaz, GM Vahap Şanal ve IM Ediz Gürel davetli olarak katılacak. Dünyanın en seçkin ve en üst ELO'lu sporcularının yarıştığı turnuvada, GM Mustafa Yılmaz üçüncü kez, GM Vahap Şanal ve IM Ediz Gürel ise ilk kez yarışacak. Şimdiden ustalarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.