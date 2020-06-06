Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, milli takım sporcularıyla görüştü

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Satranç Milli Takımı sporcularıyla online görüşme gerçekleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Satranç Federasyonu Başkanı Tulay, milli takım sporcularıyla görüştü
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06 Haziran 2020 14:26
Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, Satranç Milli Takımı sporcularıyla online görüşme gerçekleştirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gülkız Tulay ile başkan vekili Aşkın Keleş'in, milli takım sporcularından Mustafa Yılmaz, Dragan Solak, Vahap Şanal, Cemil Can Ali Marandi, Emre Can ve Muhammed Batuhan Daştan'la video konferans yöntemiyle bir araya geldiği ifade edildi.

TSF Ulusal Takımlar Direktörü Fatma Koç'un da katıldığı toplantıda başkan Gülkız Tulay'ın, milli sporcuların görüş ve önerilerini dinlediği belirtildi.

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