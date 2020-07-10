Satranç Federasyonu Başkanı Tulay: 'Geleceğe hamle yapıyoruz'

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, ilk kez çevrim içi düzenlenecek Küçükler ve Yıldızlar Milli Takım Havuzu Kampı için "Satrançta geleceğe hamle yapıyoruz." dedi.



Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 11-17 Temmuz tarihlerinde çevrim içi gerçekleştirilecek kampın, başantrenör Yakup Erturan'ın koordinatörlüğünde, Yaş Grupları Şampiyonası'ndan milli takım havuzuna girmeye hak kazanan 7-18 yaş arası 216 sporcuyla, yerli ve yabancı 24 antrenörü bir araya getireceği ifade edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Tulay, salgın sürecinde birçok çevrim içi organizasyon düzenlendiğini belirterek, "Bu zorlu süreçte satrançta hız kesmeden çok çalıştık, çok ürettik, motivasyonumuzu, heyecanımızı hep canlı tuttuk. 'Satranç için varız, Türkiye için varız' dedik. Küçükler ve yıldızlar için düzenlenecek on-line kampımız ile yine bir ilke imza atmanın, öncü federasyon olmanın mutluluğunu taşıyoruz. Ülkemizin en başarılı antrenörleri, geleceğin büyük ustaları, başarılı genç sporcularımızı bu kampta sıkı bir çalışma programı ile önümüzdeki günlere hazırlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Gülkız Tulay, kampın sporcuların kendilerini geliştirmeleri için fırsat olduğunu aktararak, şunları kaydetti:



"Sporcularımızın motivasyonunu yüksek tutmak için formalarımızı ve ders kitaplarımızı günler öncesinde kendilerine ilettik. Sporcularımızın motivasyonu ve mutluluğuyla kampımızda heyecan yüksek olacak. Gelecek için çalışıyoruz. Hamlelerimizi gelecek için atıyoruz. Satrançta sahip olduğumuz potansiyeli daha da artırmaya, Türkiye'yi uluslararası arenada gururlandıracak performanslara, madalyalara, kupalara imza atmak için çalışıyoruz. Gençlerimizin ilgisinden, katılımından mutluyuz. Kampımıza katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."



Büyük usta unvanına sahip milli sporcular Dragan Solak ve Batuhan Daştan'ın maç analizleri yapacağı kampta, 14 Temmuz Salı günü, Psikolog Aytaç Kendirci, "Sporcu Psikolojisi" konusunda seminer, 16 Temmuz Perşembe günü Uzman Psikolog Büşra Arığ da "Sporcu ailesi olmak" konu başlığında sunum yapacak.



