Satranç eğitim sınıfı sayısı 30 bini geçti

Türkiye Satranç Federasyonu, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda okullarda açılan sınıfları, satranç tahtası, kitabı, satranç takımları gibi materyallerle donatıyor. Bu kapsamda 16 yılda Türkiye'de 30 bini aşkın devlet okulunda satranç sınıfları açıldı.



Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları için Sivas'a gelen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranca ilginin her geçen gün arttığını belirtti.



Ulaşılan rakamın son derece önemli olduğunu vurgulayan Tulay, "Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 50 bini geçti. Türkiye'de 64 spor federasyonu var ve toplam lisanslı sporcu sayısı 10 milyon civarında. Bu demek oluyor ki her 10 lisanslı sporcudan biri satranç sporcusu." dedi.



Salgın döneminde dijital platforma en çabuk adapte olan spor branşının satranç olduğunu aktaran Tulay, "Gerek yaptığımız kampanyalar gerekse çevrim içi, hibrit ve yüz yüze turnuvalar olmak üzere pandemi dönemini son derece güzel bir şekilde geçirdik." diye konuştu.



Tulay, satranç sporundan çocukların uzaklaşmaması için güzel projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Pandemi döneminde sayıları on binlerle ifade edilen satranç sporcusuna ulaşıldı. 2020 yılında 19 Mayıs'ta 5 bin 548 sporcunun aynı anda hamle yaptığını söyleyecek olursam pandemi dönemindeki satranç sporcusu sayısı kendini gösterecektir." ifadelerini kullandı.



Yönetimiyle göreve geldikleri ilk günden itibaren ulusal turnuvaları ülkenin her köşesine yaymaya çalıştıklarını aktaran Tulay, şunları kaydetti:



"Okul Sporları Satranç Türkiye finallerini de Sivas'ta yapıyoruz. Pandemi döneminde okul sporlarını sadece çevrim içi ve hibrit olarak yapabildik. Elbette ülkemizin her tarafında faaliyet yapma isteğimiz, satranç sporunun bir anlamda yayılmasına da neden oluyor. Türkiye Satranç Federasyonunun bu noktaya gelmesinde önemli neden de aslında yaptığımız projelerdir. Son derece güzel projeler hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Okul sporlarında yarışacak sporcularımız içerisinde ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile hayata geçirdiğimiz sevgi evleri projemizden gelen çocuklarımız da var. 2013 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yaptığımız projeden dolayı sevgi evlerinde yaşayan çocuklarımız satranç sporuyla tanıştı. Görme engelliler okullarına satranç sınıfları açtık. Devlet okullarında ana sponsorumuz katkılarıyla açtığımız satranç eğitim sınıfı sayımız 30 bini geçti."



- "Satranç Engel Tanımaz Projesi" yürütülüyor



Tulay, yeni dönemde güzel projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlatarak, "Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunların içerisinde en önemlilerinden biri Satranç Engel Tanımaz Projesi. Aslına bakıldığı zaman sadece engelliler için algılanıyor ama satranca ulaşım anlamında engeli olan herkesin o engeli aşmasını istiyoruz. Ana tema olarak baktığımızda işitme engelliler için hayata geçirdiğimiz bir proje." şeklinde görüş belirtti.



Satranç sporunda yaş ve cinsiyet ayrımı olmadığına dikkati çeken Tulay, mümkün olduğunca çocukları bu sporla tanıştırmak istediklerini söyledi.



Tulay, okul öncesi programın son derece önemli olduğunu aktararak, "Anaokullarında ve kreşlerde satranç sporu güzel bir şekilde icra ediliyor. Federasyon olarak anaokullarıyla ilgili projemizi çok yakında hayata geçireceğiz. Aynen devlet okullarında ve özel okullarda olduğu gibi anaokullarında da artık satranç, faaliyetlerin en önemli parçalarından biri olsun istiyoruz." diye konuştu.





