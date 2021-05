Satranç Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 5 sporcu temsil edecek

Satranç ta 2021 FIDE Dünya Kupası'nda Türkiye, tarihinde ilk defa 5 sporcu ile yer alacak.



Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyük Usta (GM) Mustafa Yılmaz, GM Emre Can ve GM Vahap Şanal, FIDE Dünya Kupası'nda, Uluslararası Usta (IM) Ekaterina Atalık ve Kadın Büyük Usta (WGM) Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu ise 2021 FIDE Dünya Kadınlar Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Türk satranç tarihinde ilk defa elde edilen bu başarıya imza atan sporcularımızla gurur duyuyoruz." dedi.



FIDE Dünya Kupası Avrupa Hibrit Eleme Turnuvası'nda milli sporcuların büyük başarı gösterdiğini ifade eden Tulay, şu ifadeleri kullandı:



"Büyük Ustalarımız Mustafa Yılmaz, Emre Can ve Vahap Şanal, zorlu ve heyecanlı mücadelelerin ardından Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandı. Sporcularımız, Avrupa'nın en güçlü sporcuları arasında yer aldı. Bu satranç ailemiz için müthiş bir gurur. Ayrıca hepimizde büyük bir heyecan yaratan turnuvada mücadele eden genç ustalarımız Cem Kaan Gökerkan, Işık Can, Melih Yurtseven ve Deniz Özen'i de tebrik ediyorum. Türk satrancının geleceği için bu başarılar bize umut ve motivasyon kaynağı oluyor. Bu zorlu günlerde yüzümüzü güldüren sporcularımız sağ olsunlar, var olsunlar. Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek ustalarımıza şimdiden başarılar diliyorum."



- Büyük ustalar, dünyanın en güçlüleri arasında



Türkiye, dünyanın en güçlü sporcusu Dünya Şampiyonu Marcus Carlsen ile mücadele edecek sporcuların belirleneceği Adaylar Turnuvası'na uzanan yolun ilk adımı olan Avrupa Hibrit Eleme Turnuvası'nda 7 sporcu ile mücadele etti.



Avrupa Satranç Federasyonlarına bağlı 2 bin 550 ELO üzeri reytinge sahip sporcuların mücadele ettiği eleme turnuvasında Büyük Usta Mustafa Yılmaz, Emre Can ve Vahap Şanal, Avrupa'dan katılacak 36 sporcu arasında yer almayı başardı.



Milliler, 2021 FIDE Dünya Kupası'nda dünyanın en güçlü 156 satranç sporcusu ile Dünya Şampiyonu olmak için yarışacak.



FIDE Dünya Kadınlar Kupası'nda Türkiye'yi temsilen IM Ekaterina Atalık ve WGM Betül Cemre Yıldız dünyanın en güçlü 78 sporcusu ile mücadele edecek.



- "Buna ihtiyacımız vardı"



Satranç sporunda Türkiye'nin en başarılı isimleri arasında yer alan ve dünyaca tanınan Büyük Usta Mustafa Yılmaz, "Hepimizde uzun zamandır satranç oynamamanın burukluğu vardı. Dünya Kupası'na Emre ve Vahap ile birlikte gideceğimiz için çok mutluyum. Buna ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.



Büyük Usta Emre Can da "Gerçekten çok mutluyum. Uzun bir aranın ardından böyle bir sonuç almak çok sevindirici. Dünya Kupasının başlamasına kısa bir süre var. Bu sürede, iyi bir şekilde hazırlanıp turnuvada elimizden geleni yapmaya çalışacağız." dedi.