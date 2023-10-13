Satışlarda Fenerbahçe'nin elini güçlendiren detay

Son dönemde Arda Güler, Altay Bayındır, Kim Min Jae, Eljif Elmas ve Vedat Muriç gibi Avrupa'ya yaptığı satışlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve Jayden Oosterwolde başta olmak üzere izlenen ve takip edilen isimler var.
FERDİ KADIOĞLU
Özellikle Ferdi için başta İtalyan ekibi Napoli olmak üzere ciddi takip söz konusu. Henüz resmi aşama boyutuna geçilmese de milli oyuncu için sezon sonu önemli tekliflerin gelmesi bekleniyor.
SEBASTIAN SZYMANSKI
Szymanski de üst düzey performansıyla adından söz ettiriyor. Orta sahada birçok kilit rolde görev yapan Polonyalı futbolcunun skor katkısı da fark yaratıyor. Başta Alman kulüplerinin futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.
JAYDEN OOSTERWOLDE
Gelecek vadeden isimlerden Oosterwolde bu sezon beklenen çıkışı yapmaya başladı. İsmail Kartal'ın kendisine verdiği şansları iyi değerlendiren genç futbolcu sol bek pozisyonu dışında stoperde de görev yaptı. Çabukluğu ile dikkat çeken Hollandalı oyuncunun yakından takip edildiği aktarıldı.
ÇIKIŞ MADDELERİ BULUNMUYOR
Bu üç futbolcunun sözleşmelerinde çıkış maddesi bulunmuyor. Dolayısıyla sezon sonu beklenen olası resmi tekliflerde son söz Fenerbahçe'de olacak. Sarı-lacivertliler, Arda Güler ve Kim Min-Jae'nin aksine istediği bedeli talep edebilecek.
FERDİ KADIOĞLU
Özellikle Ferdi için başta İtalyan ekibi Napoli olmak üzere ciddi takip söz konusu. Henüz resmi aşama boyutuna geçilmese de milli oyuncu için sezon sonu önemli tekliflerin gelmesi bekleniyor.
SEBASTIAN SZYMANSKI
Szymanski de üst düzey performansıyla adından söz ettiriyor. Orta sahada birçok kilit rolde görev yapan Polonyalı futbolcunun skor katkısı da fark yaratıyor. Başta Alman kulüplerinin futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.
JAYDEN OOSTERWOLDE
Gelecek vadeden isimlerden Oosterwolde bu sezon beklenen çıkışı yapmaya başladı. İsmail Kartal'ın kendisine verdiği şansları iyi değerlendiren genç futbolcu sol bek pozisyonu dışında stoperde de görev yaptı. Çabukluğu ile dikkat çeken Hollandalı oyuncunun yakından takip edildiği aktarıldı.
ÇIKIŞ MADDELERİ BULUNMUYOR
Bu üç futbolcunun sözleşmelerinde çıkış maddesi bulunmuyor. Dolayısıyla sezon sonu beklenen olası resmi tekliflerde son söz Fenerbahçe'de olacak. Sarı-lacivertliler, Arda Güler ve Kim Min-Jae'nin aksine istediği bedeli talep edebilecek.