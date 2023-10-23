Satellite Eskrim Turnuvaları sona erdi

Eskrimde Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç ile Kadınlar Flöre Satellite Turnuvaları, bugün gerçekleştirilen kadınlar flöre karşılaşmalarının ardından İstanbul'da son buldu.



Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Türkiye Eskrim Federasyonu 2023-2024 yılı faaliyet programında yer alan ve olimpiyat kotasına puan veren organizasyona, Türkiye'den 81 sporcu katıldı.



Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde düzenlenen ve 43 ülkeden 268 sporcunun yer aldığı organizasyonun kadınlar flöre kategorisinde Ukrayna'dan Alina Poloziuk altın madalyanın sahibi olurken, turnuvaya çeyrek finalde veda eden milli sporcu Alisa İşbir 5'inci sırada yer aldı.



Kadınlar Flöre müsabakalarında ilk 3 sıra şöyle oluştu:



1-Alina Poloziuk (Ukrayna)

2-Marta Cammilletti (İtalya)

3-Emilia Corbu (Romanya)

3-Carolina Stutchbury (Büyük Britanya)



Turnuvada dereceye giren sporcular madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Genel Sekreteri Yılmaz Portakal'ın elinden aldı.



