  •  
    Beşiktaş'ın bu YENİ transferini gören, bilen?
  •  
    Beşiktaş, Q7'nin yerine İtalyan yıldız getiriyor!..
  •  
    Merih Demiral'ı açıkladı! REKOR kıracak transfer
  •  
    "Dün Burak Yılmaz'ın yüzünde gördüm ve..."
  •  
    UEFA resmen duyurdu! Bu listede iki TÜRK var!..

Sassuolo'nun hocası, Merih Demiral'ı doğruladı!

Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Merih Demiral'ı transfer etmek istediklerini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Sassuolo'nun hocası, Merih Demiral'ı doğruladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ocak 2019 13:48
Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Milli stoper Merih Demiral'ı transfer etmek istediklerine dair haberleri doğruladı.

Sassuolo'nun Cagliari ile oynayacağı maç öncesi basının karşısına çıkan Roberto De Zerbi, kendisine gelen "Facundo Ferreyra ve Merih Demiral'ın transfer haberleri doğru mu?" şeklinde gelen soruya, "Evet, Facundo ve Merih de listemizde var. Ancak, transfer görüşmeleri benim işim değil. Önümüzde kritik bir maç var ve ben elimdeki oyuncularla ilgileniyorum." cevabını verdi.

SASSUOLO 7 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR!

Sporting Lizbon'dan Alanyaspor'a kiralanan ve Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Merih Demiral için Sassuolo, 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp ardından kendilerine 7 milyon Euro'ya satma talebinde bulundu.

FENERBAHÇE'DEN BONSERVİSSİZ AYRILDI

Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, kendisiyle sözleşme yenilenmeyince Ocak 2017'de önce Portekiz ekibi Alcanense'ye oradan Temmuz 2017'de 200 bin Euro bonservisle Sporting Lizbon'a gitmişti.

Merih Demiral, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 15 maça çıktı ve 1 gol attı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için