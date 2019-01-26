Sassuolo'nun hocası, Merih Demiral'ı doğruladı!

SASSUOLO 7 MİLYON EURO VERMEYE HAZIR!

FENERBAHÇE'DEN BONSERVİSSİZ AYRILDI

Sassuolo Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, Milli stoper Merih Demiral'ı transfer etmek istediklerine dair haberleri doğruladı.Sassuolo'nun Cagliari ile oynayacağı maç öncesi basının karşısına çıkan Roberto De Zerbi, kendisine gelen "Facundo Ferreyra ve Merih Demiral'ın transfer haberleri doğru mu?" şeklinde gelen soruya, "" cevabını verdi.Sporting Lizbon'dan Alanyaspor'a kiralanan ve Alanyaspor'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Merih Demiral için Sassuolo, 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp ardından kendilerine 7 milyon Euro'ya satma talebinde bulundu.Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral, kendisiyle sözleşme yenilenmeyince Ocak 2017'de önce Portekiz ekibi Alcanense'ye oradan Temmuz 2017'de 200 bin Euro bonservisle Sporting Lizbon'a gitmişti.Merih Demiral, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 15 maça çıktı ve 1 gol attı.