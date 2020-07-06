Sassuolo, yeni Merih Demiral'ı buldu: Mehmet Aslanboğa

Daha önce Merih Demiral'ı transfer eden ve şu anda kadrosunda Mert Müldür'ü bulunduran Sassuolo, bir başka Türk yıldıza daha kancayı taktı.



İtalyan basınında yer alan habere göre; Sassuolo, Başakşehir'in 2003 doğumlu genç yeteneği Mehmet Aslanboğa için transfer görüşmelerine başladı. Türk stoperin Başakşehir ile sözleşmesinin sona erdiği ve Sassuolo'nun Galatasaray ile bu transfer için mücadele halinde olduğu vurgulandı.



Sassuolo'nun, Başakşehir'in Ekim 2019'da Bucaspor'a 1 milyon TL ödeyerek transfer ettiği Mehmet Aslanboğa'yı bir süredir takip ettiği ve gelen olumlu raporlar sonrası transfer kararı olduğu bilgisi de verildi.



Balıkesir doğumlu olan ve her iki ayağını da başarıyla kullanan 16 yaşındaki stoper Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Bucaspor altyapılarında eğitim gördü.



