29 Ekim

Sassuolo sahasında berabere kaldı

İtalya Serie A karşılaşmasında Sassuolo evinde ağırladığı Bologna ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sassuolo sahasında berabere kaldı
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28 Ekim 2023 17:56
İtalya Serie A 10. hafta karşılaşmasında Sassuolo sahasında ağırladığı Bologna ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk golünü Bologna forması giyen Joshua Zirkzee 3. dakikada kaydetsede, Daniel Boloca'nın 44. dakikada attığı golle karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Sassuolo bu beraberlikle birlikte puanını 11'e yükseltirken, Bologna ise puanını 15'e çıkarttı.

Sassuolo bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Torino ile karşılaşırken, Bologna sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

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