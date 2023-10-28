Sassuolo sahasında berabere kaldı

İtalya Serie A 10. hafta karşılaşmasında Sassuolo sahasında ağırladığı Bologna ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk golünü Bologna forması giyen Joshua Zirkzee 3. dakikada kaydetsede, Daniel Boloca'nın 44. dakikada attığı golle karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Sassuolo bu beraberlikle birlikte puanını 11'e yükseltirken, Bologna ise puanını 15'e çıkarttı.
Sassuolo bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Torino ile karşılaşırken, Bologna sahasında Lazio'yu ağırlayacak.
Karşılaşmanın ilk golünü Bologna forması giyen Joshua Zirkzee 3. dakikada kaydetsede, Daniel Boloca'nın 44. dakikada attığı golle karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Sassuolo bu beraberlikle birlikte puanını 11'e yükseltirken, Bologna ise puanını 15'e çıkarttı.
Sassuolo bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Torino ile karşılaşırken, Bologna sahasında Lazio'yu ağırlayacak.