Sassuolo, Fortuna Düsseldorf'tan Kaan Ayhan'ı transfer ettiğini açıkladı.



Daha önce Türk milli futbolcular Merih Demiral ve Mert Müldür'ü transfer eden Sassuolo, Kaan Ayhan ile birlikte üçüncü kez bir Türk futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.



Bu sezon Fortuna Düsseldorf formasıyla 34 maça çıkan Kaan, 2 gol atıp 3 asist yaptı.



BONSERVİSİ 2 MİLYON EURO'DAN FAZLA



Fortuna Düsseldorf cephesi, transferin tarihi geçen serbest kalma bedeli olan 2 milyon euro bonservis'ten daha fazlasına gerçekleştiğini doğrulayan bir açıklama yaptı ancak net rakamı vermekten kaçındı.



Fortuna Düsseldorf Sportif Direktörü Uwe Klein, "Sassuolo ile anlaştığımız için çok mutluyuz. Finansal açıdan tatmin olduğumuz bir transfer oldu. Bizim sözleşme konusunda durduğumuz noktanın ne kadar doğru olduğunu gördük. Son birkaç haftadır Kaan Ayhan'ı da anladığımızı ancak durumun farklı olduğunu söylüyorduk. Bu konuda yönetim kurulumuz çok dikkatli davrandı. Böylece, kulübümüz finansal açıdan karlı bir anlaşmaya imza attı. Fortuna'da mükemmel bir kariyere imza atan Kaan'a teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." dedi.



