Sassuolo, Kaan Ayhan için 5.5 milyon euroyu reddetti

Trabzonspor'da bu sezon Vitor Hugo'yla başarılı bir uyum yakalayan Edgar Ie, yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapatmıştı. Deneyimli savunmacının kontratını bu durumdan dolayı fesheden Trabzonspor, A Milli Takım'ın başarılı savunmacısı Kaan Ayhan için görüşmelere başlamıştı. Yıldız isim için İtalyan ekibi Sassuolo'ya 5.5 milyon Euro bonservis bedeli öneren Fırtına, olumsuz yanıt aldı.



Trabzonspor, yoğun çabaya rağmen bir türlü Sassuolo'yu ikna edemedi. İtalyanlar, 8 milyon Euro'dan geri adım atmama kararı alınca yönetim, transfer döneminin kapanması sonrasında yıldız isim için yapacağı operasyonu sezon sonuna bırakmak zorunda kaldı.



Süper Lig'e yeşil ışık



Beşiktaş ve Galatasaray 'ın da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı ancak başarılı olamadığı Kaan Ayhan, geçen sezondan beri ayrılığa yeşil ışık yakmış durumda. Bu sezon görev yaptığı 12 maçın sadece 6'sına ilk 11'de çıkabilen Kaan, kulübünün ikna edilmesi halinde Süper Lig'de forma giymeye hazır durumda...



Tam bir joker



Sassuolo'yla sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitecek olan Kaan, 2 dönemdir yapamadığı ayrılığı, yeni sezon öncesinde yapmak istiyor. Yaptığı her açıklamada düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe gitmeye olumlu baktığını söyleyen Kaan, stoper hattına ek olarak sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da başarıyla görev yapabilmesi sebebiyle gözde bir futbolcu konumunda.





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