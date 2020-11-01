İtalya Serie A'nın 6. haftasında Napoli ile Sassuolo karşı karşıya geldi. San Paolo'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Sassuolo 2-0'lık skorla kazandı.



Sassuolo'ya galibiyeti getiren golleri 59. dakikada penaltıdan Locatelli ve 90+5. dakikada Maxime Lopez attı.



Sassuolo'da forma giyen milli oyuncularımız Kaan Ayhan ve Mert Müldür ilk 11'de başladı. Mert, 81 dakikada sahada kaldı.



Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas ise son 20 dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu.



Bu sezon çok iyi bir çıkış yakalayan ve ilk 6 haftayı namağlup geçen Sassuolo, bu galibiyetle birlikte puanını 14'e yükseltti ve ikinci sıraya çıktı. Napoli ise ikinci yenilgisini alarak 11 puanda kaldı.



Sassuolo, gelecek hafta sahasında Udinese'yi ağırlayacak. Napoli ise Bologna deplasmanına gidecek.



